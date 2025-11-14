ŠTA URADI ČOVEK!? Kristijano Ronaldo zbog gluposti propušta početak Svetskog prvenstva
Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo mogao bi da propusti prvu utakmicu na Svetskom prvenstvu 2026. godine ukoliko se Portugal, kako se očekuje, kvalifikuje za završni turnir.
Ronaldo je isključen zbog udaranja Irca Dara O'Šeja laktom u drugom poluvremenu kvalifikacionog meča odigranog u Dablinu, u kome je Irska slavila 2:0.
Portugalski napadač automatski će odslužiti suspenziju od jedne utakmice, koja se po pravilu izriče za crveni karton, i neće igrati u duelu protiv Jermenije u nedelju, susretu u kome bi pobeda Portugal odvela na Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku.
Prema Fifa disciplinskim pravilima, za "ozbiljan nesportski prekršaj" predviđena je suspenzija od najmanje dve utakmice, dok se za "nasilničko ponašanje", uključujući udaranje laktom, izriče kazna od najmanje tri meča ili odgovarajući vremenski period.
Eventualna Fifa suspenzija primenjivala bi se isključivo na takmičarske utakmice i ne bi mogla da bude odrađena kroz prijateljske mečeve pre turnira.
Do incidenta je došlo oko 60. minuta, dok su Ronaldo i O’Šej čekali centaršut. Sudija je najpre dosudio žuti karton, ali je nakon VAR provere pokazao crveni. Ronaldo je uz ironičan izraz lica napustio teren, ispraćen zvižducima irske publike, na šta je odgovorio sarkastičnim aplauzom i podignutim palčevima.
Ronaldo, koji u februaru puni 41 godinu, pokušava da zaigra na rekordnom šestom Mundijalu. Žreb za Svetsko prvenstvo biće održan 5. decembra u Vašingtonu, gde će Portugal, ukoliko se plasira, saznati rivale u grupnoj fazi.
Irska je pobedom ostala u borbi za plasman kroz baraž zahvaljujući dvostrukom strelcu Troju Parotu. Portugal je prvi u Grupi F sa 10 bodova, ispred Mađarske koja ima osam, dok je Irska treća sa sedam bodova.
ĐURICA MUDRO ZBORI: "Male kvote ruše tikete!" (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
14. 11. 2025. u 12:45
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)