ŠTA URADI ČOVEK!? Kristijano Ronaldo zbog gluposti propušta početak Svetskog prvenstva

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo mogao bi da propusti prvu utakmicu na Svetskom prvenstvu 2026. godine ukoliko se Portugal, kako se očekuje, kvalifikuje za završni turnir.

FOTO: Tanjug/AP

Ronaldo je isključen zbog udaranja Irca Dara O'Šeja laktom u drugom poluvremenu kvalifikacionog meča odigranog u Dablinu, u kome je Irska slavila 2:0.

Portugalski napadač automatski će odslužiti suspenziju od jedne utakmice, koja se po pravilu izriče za crveni karton, i neće igrati u duelu protiv Jermenije u nedelju, susretu u kome bi pobeda Portugal odvela na Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku.

Prema Fifa disciplinskim pravilima, za "ozbiljan nesportski prekršaj" predviđena je suspenzija od najmanje dve utakmice, dok se za "nasilničko ponašanje", uključujući udaranje laktom, izriče kazna od najmanje tri meča ili odgovarajući vremenski period.

Eventualna Fifa suspenzija primenjivala bi se isključivo na takmičarske utakmice i ne bi mogla da bude odrađena kroz prijateljske mečeve pre turnira.

Do incidenta je došlo oko 60. minuta, dok su Ronaldo i O’Šej čekali centaršut. Sudija je najpre dosudio žuti karton, ali je nakon VAR provere pokazao crveni. Ronaldo je uz ironičan izraz lica napustio teren, ispraćen zvižducima irske publike, na šta je odgovorio sarkastičnim aplauzom i podignutim palčevima.

Ronaldo, koji u februaru puni 41 godinu, pokušava da zaigra na rekordnom šestom Mundijalu. Žreb za Svetsko prvenstvo biće održan 5. decembra u Vašingtonu, gde će Portugal, ukoliko se plasira, saznati rivale u grupnoj fazi.

Irska je pobedom ostala u borbi za plasman kroz baraž zahvaljujući dvostrukom strelcu Troju Parotu. Portugal je prvi u Grupi F sa 10 bodova, ispred Mađarske koja ima osam, dok je Irska treća sa sedam bodova.