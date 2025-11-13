"NAUČILI SU TO KROZ SVOJE KLUBOVE": Zoran Mirković se oglasio pred duel Češka - Srbija

Selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije (U21) Zoran Mirković izjavio je večeras da očekuje težak meč protiv Češke i dodao da je zadovoljan zalaganjem igrača.

FOTO: FSS

Mladi fudbaleri Srbije odigraće sutra od 18 časova u Pardubicama prijateljski meč sa Češkom.

- Česi u ovom prozoru imaju i svoje obaveze u kvalifikacijama, radi se o jednoj dobro izbalansiranoj selekciji. Igraju čvrst, jak fudbal, fizički zahtevan. Korpulentni su, posebno visoki na centralnim odbrambenim i napadačkim pozicijama. Sigurno nas očekuje težak posao. Utoliko teži, jer smo u specifičnoj situaciji, praktično bez 13 igrača. Tu su mnogobrojni novi momci, koji su prvi put sa nama i kojima ćemo pružiti priliku da ih vidimo na delu, rekao je Mirković, preneo je zvanični sajt FSS.

On je istakao da je zadovoljan radom i zalaganjem tima.

- Zadovoljan sam zalaganjem momaka, bez zamerki. Iako su po godinama mladi, oni su već profesionalci. Naučili su to i kroz svoje klubove, oni su tu i vredno rade svoj posao. Igramo samo prijateljske utakmice, ali nam je od najveće koristi to što zajedno treniramo. Rezultat nam nije pod moranjem, iako idemo na pobedu u svakom meču. Sve je lakše i bolje kad se pobeđuje, dodao je selektor Srbije.

Reprezentativac Srbije Matija Mitrović izjavio je da je svestan da je pred mladom reprezentacijom zahtevan zadatak.

- Očekujem da će utakmica biti dosta teška. Češka je jedna fizički veoma spremna ekipa, igra na domaćem terenu... Neće biti lako, ali daćemo sve od sebe da pobedimo, nadamo se novoj pobedi. Uradili smo više analiza protivnika prethodnih dana, mislim da s te strane spremno dočekujemo ovaj meč. Stadion na kome smo odradili trening izgleda simpatično, teren korektno, nadam se da će biti lep ambijent za igranje, rekao je Mitrović.

