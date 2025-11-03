Fudbal

POTPUNI ŠOK: Reakcija igrača na terenu kada je trener Radničkog umro tokom utakmice (VIDEO)

03. 11. 2025. u 20:25

Tužne vesti potresle su srpski fudbal, a akteri meča na kome se desila tragedija ostali su u neverici kada je treneru kragujevačkog Radničkog, Mladenu Žižoviću, pozlilo a potom je, nažalost, preminuo dok je meč još trajao.

ПОТПУНИ ШОК: Реакција играча на терену када је тренер Радничког умро током утакмице (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Arena sport

Podsetimo, tokom utakmice protiv Mladosti u Lučanima, u 22. minutu pozlilo je pomenutom strategu Radničkog 1923.

Igrači su, kada su videli da se sručio pokraj aut-linije, nedugo nakon razgovora sa četvrtim sudijom, potrčali ka udaljenom uglu terena, ne bi li ekipa hitne pomoći što pre došla.

Medicinski radnici su odmah i stigli, podigli su Žižovića na nosila i odvezli u bolnicu, ali...

Nedugo zatim, akterima meča je javljeno da je Žižović umro.

Evo i video zapisa tih potresnih trenutaka, a usled šokantne vesti mnogi fudbaleri su popadali po terenu, sa suzama u očima i potpunom nevericom:

Ko je bio trener Radničkog? Mladen Žižović - biografija

Žižović je pre 44 godine rođen u Bosni i Hercegovini, u Rogatici, a pre deset dana je došao u klub iz Kragujevca.

Mladen Žižović / Foto: Profimedia

Činio je čuda sa sa Borcem iz Banjaluke, a Radnički je preuzeo posle smene Aleksandra Lukovića. 

Sa iste utakmice...

ŠOK! Usred utakmice umro trener Radničkog, Mladen Žižović!

BRZO! POMAGAJTE! Dramatične scene na terenu i tragičan ishod - igrači zvali hitnu pomoć kad je pozlilo treneru Radničkog Mladenu Žižoviću

(FOTO) NAJTUŽNIJE SCENE SRPSKOG FUDBALA: Igrači oba kluba ostali u šoku kada je tokom meča umro trener Radničkog

"TVOJA LjUBAV PREMA FUDBALU..." Fudbalski savez Srbije u neverici posle smrti trenera Radničkog na utakmici

Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović

 

