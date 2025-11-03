POTPUNI ŠOK: Reakcija igrača na terenu kada je trener Radničkog umro tokom utakmice (VIDEO)
Tužne vesti potresle su srpski fudbal, a akteri meča na kome se desila tragedija ostali su u neverici kada je treneru kragujevačkog Radničkog, Mladenu Žižoviću, pozlilo a potom je, nažalost, preminuo dok je meč još trajao.
Podsetimo, tokom utakmice protiv Mladosti u Lučanima, u 22. minutu pozlilo je pomenutom strategu Radničkog 1923.
Igrači su, kada su videli da se sručio pokraj aut-linije, nedugo nakon razgovora sa četvrtim sudijom, potrčali ka udaljenom uglu terena, ne bi li ekipa hitne pomoći što pre došla.
Medicinski radnici su odmah i stigli, podigli su Žižovića na nosila i odvezli u bolnicu, ali...
Nedugo zatim, akterima meča je javljeno da je Žižović umro.
Evo i video zapisa tih potresnih trenutaka, a usled šokantne vesti mnogi fudbaleri su popadali po terenu, sa suzama u očima i potpunom nevericom:
Ko je bio trener Radničkog? Mladen Žižović - biografija
Žižović je pre 44 godine rođen u Bosni i Hercegovini, u Rogatici, a pre deset dana je došao u klub iz Kragujevca.
Činio je čuda sa sa Borcem iz Banjaluke, a Radnički je preuzeo posle smene Aleksandra Lukovića.
