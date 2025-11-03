"'GROBARI', NEMOJTE DA..." Smenjeni trener Partizana Srđan Blagojević se oglasio prvi put posle otkaza i imao poruku za navijače crno-belih!
Najnovije vesti iz Partizana mnoge su iznenadile - smenje je trener Srđan Blagojević, a dan kasnije on se prvi put oglasio o toj odluci uprave crno-belih.
Doskorašnji strateg ekipe iz Humske poručio je danas da je ponosan na sve što su "crno-beli" uradili tokom njegovog mandata u, kako je naveo, okolnostima koje nisu uvek bile lake.
Podsetimo, Blagojević je u nedelju smenjen sa mesta trenera Partizana nakon eliminacije "crno-belih" iz Kupa Srbije od prvogligaša Mačve i ubedljivog poraza od Čukaričkog (4:1) u Superligi
.
"Biti trener Partizana za mene je bilo ogromno zadovoljstvo i još veći ponos. Radio sam iskreno, sa punom posvećenošću, u okolnostima koje nisu uvek bile lake, ali upravo to iskustvo me je dodatno ojačalo i naučilo koliko ovaj klub znači svima koji ga vole", naveo je Blagojević na Instagramu.
On je zahvalio igračima Partizana na borbi, saradnicima na lojalnosti i navijačima na energiji i poželeo klubu da nastavi da raste.
"Ponosan sam na ono što smo uradili zajedno: na trud, na razvoj mladih igrača, na blizinu dugo sanjanog prvog mesta a najviše na temelje koje smo postavili za jedan bolji, stabilniji Partizan u budućnosti. Želim Partizanu da nastavi da raste, a navijačima da nikada ne izgube veru u crno-beli dres. Vraćaju se dani pobede", poručio je Blagojević.
On je bio trener Partizana od 1. januara ove godine, a u junu je produžio saradnju sa "crno-belima" do kraja ove sezone. Ipak, do prevremenog prekida saradnje došlo je zbog niza loših rezultata - ispadanja iz Kupa, a onda i poraza od Čukaričkog u prvenstvu sa 4:1.
