DOŠLO VREME ZA RASTANAK! Mohamed Salah napušta Liverpul i potpisuje nestvaran ugovor

31. 10. 2025. u 08:55

Prva zvezda Liverpula Mohamed Salah ponovo je u žiži na Ostrvu.

FOTO: Tanjug/AP

Sve je izvesnije da Egipćanin igra svoju poslednju sezonu na "Enfildu", te da će narednog leta otići. Naravno, prvi izbor je - Saudijska Arabija, a danas su se pojavili novi detalji.

Navodno, Arapi nude Salahu astronomska primanja od 150.000.000 godišnje, ali i da bira da postane manjinski vlasnik nekog od klubova.

Takođe, on bi bio i ambasador turizma ove zemlje, pa sasvim logično i Mundijala, koji će se održati u Saudijskoj Arabiji 2030. godine.

Salah je svakako otvoren ka životu u arapskoj zemlji, uz sve ove uslove koji se jednostavno ne odbijaju.

Liverpul nema razloga da ne prihvati rastanak sa jednom od najvećih legendi ne samo u modernoj eri, već i u istoriji kluba.

Salah je stigao leta 2017. godine iz Rome za 40.000.000 evra i kada se sve uzme u obzir, ovo je jedan od najboljih transfera modernog doba.

Liverpul je sa Salahom osvojio sve moguće trofeje, dve titule u Premijer ligi, Ligu šampiona, a najvažnije je i što se vratio u sam vrh svetskog fudbala.

