SRBIJA GLEDA I SMEJE SE: Evo šta je Miroslav Tanjga rekao fudbalerima Vojvodine na poluvremenu, pa su oni napunili mrežu Zvezde

Miroslav Tanjga je na poluvremenu očigledno dovoljno razmradao Vojvodinu koja je nakon 0:2 na poluvremenu uspela da slavi 3:2.

N.Mihajlović

Malo ko je verovao da će Vojvodina uspeti da savlada Crvenu zvezdu posle 2:0 u prvom delu, ali su Novosađani iskoristili letargiju gostiju i preokrenuli.

Otkrio je Miroslav Tanjga nakon meča pred kamerama Arena sport TV šta je igračima rekao u pauzi.



- Kod mene bi rekli: '2:0 je najgori rezultat' (smeh)). To sam rekao igračima u poluvremenu. Rekao sam da moramo da damo brzo gol, ako to učinimo u utakmici smo i dalje. Sve ono što nismo bili u prvom, bili smo u drugom poluvremenu. Mnogo su opušteno gosti ušli u drugo poluvreme mislili su da je gotovo, rekao je Vošin trener, a potom imao poruku za goste:

- Vidi se da su u krizi, nadam se da će iz nje izaći jer je pred njima mnogo utakmica u Ligi Evrope i treba da nas predstavljaju na najbolji mogući način.

