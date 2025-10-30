Fudbal

SRBIJA GLEDA I SMEJE SE: Evo šta je Miroslav Tanjga rekao fudbalerima Vojvodine na poluvremenu, pa su oni napunili mrežu Zvezde

Александар Илић
Aleksandar Ilić

30. 10. 2025. u 20:21

Miroslav Tanjga je na poluvremenu očigledno dovoljno razmradao Vojvodinu koja je nakon 0:2 na poluvremenu uspela da slavi 3:2.

СРБИЈА ГЛЕДА И СМЕЈЕ СЕ: Ево шта је Мирослав Тањга рекао фудбалерима Војводине на полувремену, па су они напунили мрежу Звезде

N.Mihajlović

Malo ko je verovao da će Vojvodina uspeti da savlada Crvenu zvezdu posle 2:0 u prvom delu, ali su Novosađani iskoristili letargiju gostiju i preokrenuli. 

Otkrio je Miroslav Tanjga nakon meča pred kamerama Arena sport TV šta je igračima rekao u pauzi. 
 
- Kod mene bi rekli: '2:0 je najgori rezultat' (smeh)). To sam rekao igračima u poluvremenu. Rekao sam da moramo da damo brzo gol, ako to učinimo u utakmici smo i dalje. Sve ono što nismo bili u prvom, bili smo u drugom poluvremenu. Mnogo su opušteno gosti ušli u drugo poluvreme mislili su da je gotovo, rekao je Vošin trener, a potom imao poruku za goste: 

-  Vidi se da su u krizi, nadam se da će iz nje izaći jer je pred njima mnogo utakmica u Ligi Evrope i treba da nas predstavljaju na najbolji mogući način. 

