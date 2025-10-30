SRBIJA GLEDA I SMEJE SE: Evo šta je Miroslav Tanjga rekao fudbalerima Vojvodine na poluvremenu, pa su oni napunili mrežu Zvezde
Miroslav Tanjga je na poluvremenu očigledno dovoljno razmradao Vojvodinu koja je nakon 0:2 na poluvremenu uspela da slavi 3:2.
Malo ko je verovao da će Vojvodina uspeti da savlada Crvenu zvezdu posle 2:0 u prvom delu, ali su Novosađani iskoristili letargiju gostiju i preokrenuli.
Otkrio je Miroslav Tanjga nakon meča pred kamerama Arena sport TV šta je igračima rekao u pauzi.
- Kod mene bi rekli: '2:0 je najgori rezultat' (smeh)). To sam rekao igračima u poluvremenu. Rekao sam da moramo da damo brzo gol, ako to učinimo u utakmici smo i dalje. Sve ono što nismo bili u prvom, bili smo u drugom poluvremenu. Mnogo su opušteno gosti ušli u drugo poluvreme mislili su da je gotovo, rekao je Vošin trener, a potom imao poruku za goste:
- Vidi se da su u krizi, nadam se da će iz nje izaći jer je pred njima mnogo utakmica u Ligi Evrope i treba da nas predstavljaju na najbolji mogući način.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
JOŠ JEDAN SRBIN U DENVER NAGETSIMA! Nikola Jokić ima novog zemljaka uz sebe
30. 10. 2025. u 17:40
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi
30. 10. 2025. u 12:58
PALA ODLUKA NA MARAKANI! Zvezda odlučila: "Idemo po evropsku titulu!"
30. 10. 2025. u 16:00
VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda izgubila prednost u odnosu na Partizan, ponovo imamo borbu za titulu!
NAKON kiksa protiv Radničkog iz Niša (0:0) fudbaleri Crvene zvezde žele što pre da se vrate na pobedničku stazu, a priliku za to imaju večeras u Novom Sadu gde će ih na "Karađorđu" ugostiti Vojvodina. Meč počinje od 18 časova, a pravdu će deliti Pavle Ilić.
30. 10. 2025. u 11:33 >> 11:33
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)