VANREDNO NA MARAKANI! Uprava Zvezde održala sastanak sa Vladanom Milojevićem, evo šta je zaključak!

Crvena zvezda ne samo da nije uspela da pobedi Radnički u Nišu, već je posle te utakmice Superlige Srbije usledila emotivna reakcija trenera srpskog prvaka, Vladana Milojevića. Dan potom - desio se njegov sastanak sa čelnim ljudima crveno-belih.

FOTO: FK Crvena zvezda

Radnički Niš i Crvena zvezda su odigrali nerešno na "Čairu", posle čega je Zvezdin strateg imao dve zanimljive izjave.

Pred kamerom TV Arena sport je rekao da je "najodgovorniji za igru, koja nije bila dobra", ali to nije bilo sve.

Potom se i na konferenciji za štampu u Nišu dotkao i činjenice da je ovo bio drug meč u nizu (posle Brage) u kome njegova ekipa nije delovala dobro na terenu.

I, zbog toga je spreman - na sve, samo da Zvezda bude dobro.

- Pričaću sa upravom kluba, jer da je dobro, nije... Odgovoran sam za igru i spreman sam na sve da Zvezdi bude bolje, jer ja sam Zvezdin čovek - istakao je Milojević.

Dan kasnije, crveno-beli su se oglasili sledećim saopštenjem za javnost:

"Rukovodstvo FK Crvena zvezda, održalo je danas sastanak sa šefom stručnog štaba Vladanom Milojevićem i pružila mu punu podršku u daljem radu.

- Verujemo u Vladana Milojevića i njegov stručni štab i u njihovu sposobnost da izađu iz trenutne rezultatske krize. Smatramo da nema potrebe za promenama, već da je rešenje u zajedništvu, disciplini i maksimalnoj posvećenosti. Imamo izuzetno kvaltetne igrače koji su svesni velikih očekivanja i koji mogu da ostvare zacrtane ciljeve. Crvena zvezda je kroz svoju istoriju pokazivala veličinu i na način da nikada nije donosila ishitrene odluke. Tako će i sada pokazati stabilnost i iz ove situacije izaći jos jača - poručio je generalni direktor Zvezdan Terzić.

Takođe, generalni direktor je za danas zakazao i razgovore sa igračima po grupama, kako bi se na najozbiljniji način analizirala situacija i preduzeli konkretni koraci ka podizanju forme i rezultata tima."

A šta vi mislite?

Anketa Da li je Zvezda u tolikoj krizi da Milojević treba da priča sa upravom o svom statusu?

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć