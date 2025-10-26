NESUĐENI VATROGASAC, POSTAO VRHUNSKI GOLMAN: Dragan Rosić za "Novosti" o porodici, karijeri, reprezentaciji...

FUDBALSKI klub Vojvodina ove sezone igra vrhunski fudbal, znatno bolji nego u prethodnim. Jedan od zaslužnijih za sjajne partije čete Miroslava Tanjge jeste sjajni čuvar mreže Dragan Rosić koji je zbog blistavih igara na golu dobio i poziv u reprezentaciju Srbije.

FOTO: FK Vojvodina





- Formom, svojom i tima sam više nego zadovoljan. To smo potvrdili prekjuče u Kruševcu, pobedom. Imamo kontinuitet koji nam je bio važan koji nismo do sada imali, dobrih igara i rezultata što je najvažnije pre svega, rekao je Rosić na početku razgovora. .

Golmanska pozicija jedna je od najtežih na terenu jer se svaka greška vidi i za njih nema pokrića često ističe Rosić.

- Što se golmanske pozicije tiče to je najteža pozicija po meni. Dobre stvari koje radiš ispada da se podrazumeva da se to radi dobro, a kada se napravi loša reakcija ili potez to se vidi i pamti i pamte te po negativnom, to snosi veliku odgovornost i potreban je veliki fokus tokom celog meča. Posebno u Vojvodini gde se često desi da protivnička ekipa ne stvara toliko šansi i moraš uvek biti spreman za situaciju koja može doći u bilo kom trenutku meča. Nositi se sa tim nije lako. Ja radim na tome da mi glava bude što mirnija, mislim da je to jedna od najvažnijih stvari kod golmana.

Rosića su odlične igre dovele do reprezentativnog dresa.

- U reprezentaciji svaki provedeni sat bukvalno gledam sa velikim ponosom i čašću. Trudim se da naučim što je više moguće i pokupim golmanskog umeća od svojih kolega koji brane u vrhunskim klubovima na svetskom nivou i od fudbalera koji igraju u najboljim ligama na svetu. Trudim se da pokupim šta mogu od njih i to mi jako puno znači.

Uporedio je Rosić superligaške uslove pre odlaska u Španiju i posle povratka u Srbiju.

FOTO: FK Crvena zvezda

- Kada sam se vratio iz Španije, Superliga me je još uvek podsećala na onu iz koje sam otišao tri godine pre. Što se tiče infrastrukture i ambijenta. Sada, dosta je napredovala. Imamo mnogo bolje uslove za odigravanje fudbalskih utakmica. Što se tiče terena i tako kvalitet igrača i timova može da dođe do izražaja što se i vidi po atraktivnosti utakmica i mnogo više postignutih golova i šansi nego pre dok tereni nisu bili tako dobri.

Što se srpske Superlige i Segunde tiče, otkriva u čemu je razlika...

- Španska druga liga je poprilično kvalitetnija od naše. Pre svega po brzini fudbala i ritmu, naravno i po infrastrukturi i medijskoj pokrivenosti. Španci žive za fudbal, te to nije ništa čudno. Kvalitetnija je liga i dosta brža.

FOTO: FK Vojvodina

Otkriva reprezentativac Srbije i ko su mu idoli od kojih „krade zanat“.

- Iskren da budem, što se uzora tiče nisam imao nekog posebnog uzora dok sam odrastao. Nisam toliko ni pratio fudbal. Sada kada sam profesionalac više ga pratim i jedan od omiljenih golmana mi je Bono koji je bio u Sevilji i sada je u Saudijskoj Arabiji. Dosta pratim njegove igre i pokušavam da dostignem taj nivo na kom se nalazi. On je slične visine kao ja, a prebrz je i to je sve što je potrebno golmanu. Naravno, i Tibo Kurtoa je neko koga pratim, koji je po meni jedan od najboljih golmana na svetu.

Baš poput nekadašnjeg golmana Partizana, Aleksandra Jovanovića, koji je takođe branio za niški Radnički i on je karijeru počeo kao napadač.

- Da nisam golman, bio bih špic. Tako sam i počeo karijeru. Prvih godinu dana, od šeste do sedme godine bio sam centarfor. Nije mi baš najbolje išlo nije mi polazilo za rukom. Sada iz golmanske perspektive sigurno da bih znao kao špic kako da nadmudrim golmane.

Rosić ističe da mu više leže utakmice sa puno posla, jer mu upravo takvi dueli drže fokus.

- Više mi leže utakmice gde ima posla, jer sam konstantno fokusiran, u meču, što se kaže. Iako postoji šansa da primiš gol više imaš prilike da pokažeš svoj potencijal. Dok su lakše utakmice za branjenje, utakmice koje pokazuje koliko si jak u glavi, koncentrisan, gde nema puno posla pa se desi jedna situacija, ipak više volim da imam posla tokom meča.

Karijerni put, da nije golman bio bi mu sasvim drugačiji...

- Da nisam golman bio bih vatrogasac. Moj pokojni otac bio je vatrogasac i kao mali sam želeo da budem to. Nekada mi je malo krivo što se nisam ostvario kao vatrogasac.

Ko je u svlačionici zadužen za muziku i dobro raspoloženje?

- Za muziku su najčešće zaduženi momci sa zadnjih sedišta autobusa. To su većinom Njegoš Petrović, Vukan Savićević i Marko Veličković, a što se šaljivdžija tiče svi smo na neki način šaljivdžije i dosta pozitivnog humora ima u svlačionici i sve to doprinosi pozitivnoj atmosferi.

Koga bi umesto sebe odabrao da brani penal?

- Saigrač kojeg bih izabrao da brani penal, neka bude Siniša Tanjga, mislim da bi on bio najsposobniji da pokaže koliko-toliko golmanskih kvaliteta i da spasi ekipu, zaključio je Rosić.

