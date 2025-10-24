Fudbal

"ŽAO MI JE, TUŽAN SAM": Srđan Blagojević imao šta da kaže nakon pobede Partizana protiv Mladosti

Александар Илић
Aleksandar Ilić

24. 10. 2025. u 19:46

FUDBALERI Mladosti iz Lučana poraženi su u Humskoj 3:0 od Partizana, a trener domaćina izrazio je tugu zbog jednog detalja...

ЖАО МИ ЈЕ, ТУЖАН САМ: Срђан Благојевић имао шта да каже након победе Партизана против Младости

FOTO: M. Vukadinović

On je pred kamerom "Arena sport" TV analizirao susret. 

- Svaka utakmica je priča za sebe. Nama je cilj da budemo bolji nego u prethodnom meču. Protiv TSC nismo bili bolji nego u prethodnim mečevima,  danas mogu da kažem da smo bili bolji nego u Bačkoj Topoli. Kontrolisali smo igru, nametnuli našu ideju, dali smo tri gola protiv četvrte odbrane u ligi, to je za ozbiljno poštovanje. Uspeli smo da ne primimo gol, imali su neke šanse iz tranzicije, uspeli smo da izdržimo. Pohvale mojim igračima zadovoljni smo zbog pobede i igre, rekao je Blagojević. 

Još jednom je apelovao na čelnike lige da ne dozvole odigravanje mečeva pred praznim tribinama. 

- Žao mi je i tužan sam, razočaran što nije bilo gledalaca i to ne donosi nikome dobro. Apelovao bih da se klubovi kažnjavaju bar tako da se deci dozvoli da gledaju mečeve, to bi svima bilo korisnije, ovo je tužno, da se ovakav meč igra pred praznim tribinama.  

