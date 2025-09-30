PALA ODLUKA! Evo ko deli pravdu Crvenoj zvezdi u Portugaliji
Nemački sudija Harm Osmers biće glavni arbitar na utakmici drugog kola Lige Evrope između Porta i Crvene zvezde, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).
Pomoćne sudije biće Dominik Šal i Kristijan Gitelman, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Florijana Eksnera. U VAR sobi biće takođe Nemci Bastijan Dankert i Zoren Štorks.
Meč između Porta i Crvene zvezde biće odigran u četvrtak, 2. oktobra od 21 čas na stadionu "Dragao".
Fudbaleri Crvene zvezde su u prvom kolu LE na svom terenu odigrali nerešeno protiv Seltika, 1:1, dok je Porto u gostima savladao Salcburg 1:0.
