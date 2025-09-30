Fudbal

PALA ODLUKA! Evo ko deli pravdu Crvenoj zvezdi u Portugaliji

Марко Паунић
Marko Paunić

30. 09. 2025. u 11:08

Nemački sudija Harm Osmers biće glavni arbitar na utakmici drugog kola Lige Evrope između Porta i Crvene zvezde, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

ПАЛА ОДЛУКА! Ево ко дели правду Црвеној звезди у Португалији

FOTO: M. Vukadinović

Pomoćne sudije biće Dominik Šal i Kristijan Gitelman, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Florijana Eksnera. U VAR sobi biće takođe Nemci Bastijan Dankert i Zoren Štorks.

Meč između Porta i Crvene zvezde biće odigran u četvrtak, 2. oktobra od 21 čas na stadionu "Dragao".

Fudbaleri Crvene zvezde su u prvom kolu LE na svom terenu odigrali nerešeno protiv Seltika, 1:1, dok je Porto u gostima savladao Salcburg 1:0.

