Fudbal

"STANKOVIĆEVO PONAŠANJE UTIČE NA TIM": Rus žestoko udario po legendi Zvezde

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 09. 2025. u 11:10

Dejan Stanković se ponovo našao na udaru ruske javnosti. Srbina je kritikovao ruski fudbalski stručnjak Juri Semin - on je istakao da je ponašanje trenera Spartaka neprihvatljivo i da ima uticaj na igrače.

FOTO: Profimedia

Nekadašnji trener Crvene zvezde isključen je u završnici prvog poluvremena pri vođstvu Dinama 2:1. Jedan igrač Spartaka pao je, a sudija nije prekinuo igru. To nije odgovaralo Stankoviću koji je burno reagovao. 

Arbitar je dao srpskom stručnjaku žuti karton, odmah potom i drugi, jer je Stanković nastavio da upućuje uvredljive reči.

Bivši trener Lokomitve Semin negativno je konotirao ovakvo ponašanje.

- Stankovićevo ponašanje utiče na tim. Ne mogu da kažem zbog čega tako reaguje. Možda je nervozan. Sudija je odradio dobar posao i nije bio u obavezi da prekida igru, jer je igrač koji je ležao bio na drugom kraju terena, rekao je Semin.

