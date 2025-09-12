"IZAĐI, IGRAJ I POBEDI": Trener Radničkog ovako najavio duel sa Napretkom

Fudbaleri Radnički dočekaće ekipu Napretka u osmom kolu Superlige Srbije.

FOTO: FK Radnički Niš

Radnički je reprezentativnu pauzu iskoristio za pripreme u Banskom, a šef stručnog štaba Tomislav Sivić zadovoljan je onim što je urađano.

- Dobro smo trenirali u prethodnom periodu. Imali smo veliku sreću što smo uspeli da odemo u Bugarsku na sedam dana. Mnogo nam je značilo. Mislim da smo radili stvarno dobro, intezivno. Imali smo vremena i prostora, jer smo bili zajedno, da se posvetimo detaljima. Radili smo dosta, vodili individualne razgovore, maksimalno iskoristili vreme i verujem da će to momci pokazati i da ćemo krenuti ka gornjem delu tabele. Nadam se, da će se rezultati rada videti u nedelju, rekao je šef stručnog štaba Tomislav Sivić.

O meču, očekivanjima i narednom protivniku strateg niškog tima bio je koncizan.

Svi smo svesni značaja utakmice i osvajanja bodova. Ne bih mnogo dužio danas, biću veoma kratak. Izađi,igraj i pobedi, i to je suština cele utakmice. Poštujemo ekipu Napretka, koja je sastavljena od iskusnih igrača. Dugo igraju Superligu i uvek su dobri protiv Radničkog. Na kraju igramo protiv ekipe koja je u našem rangu i ne ostaje nijedna druga opcija osim da pobedimo.

Igrač Dušan Pavlović veruje da njegov tim može do pobede uz podršku navijača.

- Očekuje nas teška utakmica. Mislim da smo odradili dobre pripreme u Bugarskoj i da smo se pripremili dobro za narednu utakmicu. Mislim da je ekipa svesna da nam treba jedan podvig da se vratimo na željeni put. Očekujem da će tribine biti pune i da ćemo uz podršku naših navijača ostvarti pobedu, zaključio je Pavlović.

Utakmica, Radnički – Napredak, biće odigrana u nedelju 14. septembra u 15 sati. Glavni sudija biće Pavle Tomić.

