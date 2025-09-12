"IZAĐI, IGRAJ I POBEDI": Trener Radničkog ovako najavio duel sa Napretkom
Fudbaleri Radnički dočekaće ekipu Napretka u osmom kolu Superlige Srbije.
Radnički je reprezentativnu pauzu iskoristio za pripreme u Banskom, a šef stručnog štaba Tomislav Sivić zadovoljan je onim što je urađano.
- Dobro smo trenirali u prethodnom periodu. Imali smo veliku sreću što smo uspeli da odemo u Bugarsku na sedam dana. Mnogo nam je značilo. Mislim da smo radili stvarno dobro, intezivno. Imali smo vremena i prostora, jer smo bili zajedno, da se posvetimo detaljima. Radili smo dosta, vodili individualne razgovore, maksimalno iskoristili vreme i verujem da će to momci pokazati i da ćemo krenuti ka gornjem delu tabele. Nadam se, da će se rezultati rada videti u nedelju, rekao je šef stručnog štaba Tomislav Sivić.
O meču, očekivanjima i narednom protivniku strateg niškog tima bio je koncizan.
Svi smo svesni značaja utakmice i osvajanja bodova. Ne bih mnogo dužio danas, biću veoma kratak. Izađi,igraj i pobedi, i to je suština cele utakmice. Poštujemo ekipu Napretka, koja je sastavljena od iskusnih igrača. Dugo igraju Superligu i uvek su dobri protiv Radničkog. Na kraju igramo protiv ekipe koja je u našem rangu i ne ostaje nijedna druga opcija osim da pobedimo.
Igrač Dušan Pavlović veruje da njegov tim može do pobede uz podršku navijača.
- Očekuje nas teška utakmica. Mislim da smo odradili dobre pripreme u Bugarskoj i da smo se pripremili dobro za narednu utakmicu. Mislim da je ekipa svesna da nam treba jedan podvig da se vratimo na željeni put. Očekujem da će tribine biti pune i da ćemo uz podršku naših navijača ostvarti pobedu, zaključio je Pavlović.
Utakmica, Radnički – Napredak, biće odigrana u nedelju 14. septembra u 15 sati. Glavni sudija biće Pavle Tomić.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
OGROMNA TUGA! Preminula košarkaška reprezentativka u 30. godini života
12. 09. 2025. u 11:16
"IDIOTI, DOSTA JE"! Oglasio se predsednik UEFA pred meč Srbije i Albanije u Leskovcu
12. 09. 2025. u 09:23
OTKRIVENO! Evo zbog čega se Nikola Jokić nikada ne slika sa navijačima van Amerike
12. 09. 2025. u 08:00
DEBITANT PROTIV JUBILARCA: Leverkuzen ima novog trenera, koliko će mu trebati da počisti nered iza Ten Haga?
NOVI početak u Leverkuzenu označava i novog trenera.
12. 09. 2025. u 07:00
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)