SRBIJA U PROBLEMU! Aleksandar Mitrović stigao na okupljanje reprezentacije, ali...

PRED fudbalskom reprezentacijom Srbije su čini se dva ključna meča u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Foto: M.Vukadinović

Prvo će naši momci u subotu gostovati u Letoniji, a onda u Beogradu dočekati Engleze. A glavno pitanje je da li će se u timu naći Aleksandar Mitrović, koji na spisku selektora Dragana Stojkovića.

Prema informacijama sa Bliskog istoka, lekarski tim saudijskog velikana izdvojio je sve detalje o povredi iskusnog napadača, kao i program rehabilitacije po kojem se oporavlja.

Kako prenosi saudijski “Al Rijad”, najbolji strelac u istoriji naše reprezentacije Aleksandar Mitrović stigao je u Staru Pazovu sa detaljnim lekarskim izveštajem, koji su pred put pripremili članovi medicinskog osoblja Al Hilala.

Bivši as Fulama poneo je kompletnu dokumentaciju sa sobom, kako bi je predao lekarima iz reprezentacije.

O tome da li će biti spreman za duele sa Letonijom i Engleskom, tokom dana na konferenciji za medije govorio je i selektor Orlova – Dragan Stojković Piksi.

- Što se Mitrovića tiče, ne razlikujem se previše od ostalih selektora po pitanju da li će igrač igrati ili ne. Naravno da me brine. Naravno da ne volim kada naši reprezntativci nemaju minutažu, ali sa druge strane očekujem da budu zdravi. Oni koji nemaju minutažu su na spisku, verujem u kvalitet i potencijal koji imaju. Voleo bih kad bi više igrali, a sa Mitrovićem ćemo pričati. Tačna je konstantacija da od poslednje utakmice sa Andorom nije igrao, bio je u Americi na Svetskom prvenstvu sa klubom, ali nije upisao minute. Ne znam status u klubu, nije to moj posao. U svakom slučaju, voleo bih da igra više u svakom slučaju. On nije igrač koji treba da se proverava, izuzetno je proveren, mnogo znači našoj reprezentaciji i imam poverenja u njega. Videćemo kad bude došao u kom je stanju, kako se oseća i u kakvom je trenažnom procesu. Na osnovu toga ćemo donositi neke buduće odluke - istakao je Stojković.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji