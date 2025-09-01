"DELIJE" ČUPAJU KOSU: Iz Crvene zvezde odlazi najbolji?!
ŠERIF Endijaj je jako važan za igru Crvene zvezde, ali u finišu letnjeg prelaznog roka mogao bi da napusti klub.
Interesovanje za snažnog Senegalca pokazao je šampion Azerbejdžana Karabag koji nakon plasmana u Ligu šampiona traži novog napadača, prenosi "Azeri sport".
Ipak, veliko je pitanje da li ovaj klub ima novca za ovaj transfer. Crveno-beli su 29-godišnjaka iz Turske doveli za 4.000.000 evra i nema sumnje da sad zahtevaju mnogo više para da bi napustio tim.
Odlazak Endijaja bi se osetio i u Zvezdi, s obzirom na to da je reč o najboljem strelcu iz prošle sezone. On je u svim takmičenjima postigao 22 gola.
Vredi istaći da je Karabag rekord za dolazak novog igrača napravio 2012. godine, kada su iz Brazila kupili Ričarda Almejdu za 1.280.000 evra.
Interesovanje za Endijaja postoji i od Al Džazire iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Navodno je ta ekipa spremna da plati 8.000.000 evra.
Podsetimo, Endijaj je u nedelju postigao prvi gol za Zvezdu u Superligi Srbije ove sezone u pobedi na Novim Pazarom (5:1).
