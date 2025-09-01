Fudbal

"DELIJE" ČUPAJU KOSU: Iz Crvene zvezde odlazi najbolji?!

Новости онлине

01. 09. 2025. u 20:45

ŠERIF Endijaj je jako važan za igru Crvene zvezde, ali u finišu letnjeg prelaznog roka mogao bi da napusti klub.

ДЕЛИЈЕ ЧУПАЈУ КОСУ: Из Црвене звезде одлази најбољи?!

Foto: EPA-EFE/CHARA SAVVIDOU

Interesovanje za snažnog Senegalca pokazao je šampion Azerbejdžana Karabag koji nakon plasmana u Ligu šampiona traži novog napadača, prenosi "Azeri sport".

Ipak, veliko je pitanje da li ovaj klub ima novca za ovaj transfer. Crveno-beli su 29-godišnjaka iz Turske doveli za 4.000.000 evra i nema sumnje da sad zahtevaju mnogo više para da bi napustio tim.

Odlazak Endijaja bi se osetio i u Zvezdi, s obzirom na to da je reč o najboljem strelcu iz prošle sezone. On je u svim takmičenjima postigao 22 gola.

Vredi istaći da je Karabag rekord za dolazak novog igrača napravio 2012. godine, kada su iz Brazila kupili Ričarda Almejdu za 1.280.000 evra.

Interesovanje za Endijaja postoji i od Al Džazire iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Navodno je ta ekipa spremna da plati 8.000.000 evra.

Podsetimo, Endijaj je u nedelju postigao prvi gol za Zvezdu u Superligi Srbije ove sezone u pobedi na Novim Pazarom (5:1).

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ON SE BOGA NE BOJI! Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Fudbal

0 7

"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka

Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.

01. 09. 2025. u 15:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Crvena zvezda obavila najveći transfer u svojoj istoriji, pao rekord!

MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Crvena zvezda obavila najveći transfer u svojoj istoriji, pao rekord!