ERIK TEN HAG PRED OTKAZOM! Leverkuzen nema strpljenja za bivšeg menadžera Mančester junajteda
Trener Bajera iz Leverkuzena, Erik Ten Hag, nalazi se na ozbiljnom udaru pošto njegov tim beleži loše rezultate na početku nove sezone u Bundesligi.
List Kiker u današnjem izdanju izveštava da rukovodstvo Bajera već razmatra potencijalnu promenu trenera ukoliko rezultati ne krenu nabolje.
Prvi test Holanđanina na klupi Bajera bio je težak poraz od 5:1 od U20 tima Flamenga, a potom je sastav lako nadigran i od strane Čelsija. Ipak, mnogi su verovali da će zvanične utakmice doneti drugačiju sliku. Prvi zvanični meč bio je u DFB Kupu, gde je Leverkuzen upisao visoku pobedu od 4:0, ali protiv amaterskog niželigaša Grospasaha. Kada su počeli ozbiljniji protivnici, problemi su postali vidljivi.
Start Bundeslige dodatno je otežao situaciju. Domaći poraz od Hofenhajma u prvom kolu sa 2:1, a zatim remi 3:3 protiv Verdera u drugom. U ta dva susreta Bajer je imao ukupno 17 udaraca na gol, što je broj koji je ranije postizao samo u jednoj utakmici pod vođstvom Alonsa.
