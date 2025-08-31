Fudbal

ERIK TEN HAG PRED OTKAZOM! Leverkuzen nema strpljenja za bivšeg menadžera Mančester junajteda

Filip Milošević

31. 08. 2025. u 17:02

Trener Bajera iz Leverkuzena, Erik Ten Hag, nalazi se na ozbiljnom udaru pošto njegov tim beleži loše rezultate na početku nove sezone u Bundesligi.

FOTO: Tanjug/AP

List Kiker u današnjem izdanju izveštava da rukovodstvo Bajera već razmatra potencijalnu promenu trenera ukoliko rezultati ne krenu nabolje.

Prvi test Holanđanina na klupi Bajera bio je težak poraz od 5:1 od U20 tima Flamenga, a potom je sastav lako nadigran i od strane Čelsija. Ipak, mnogi su verovali da će zvanične utakmice doneti drugačiju sliku. Prvi zvanični meč bio je u DFB Kupu, gde je Leverkuzen upisao visoku pobedu od 4:0, ali protiv amaterskog niželigaša Grospasaha. Kada su počeli ozbiljniji protivnici, problemi su postali vidljivi.

Start Bundeslige dodatno je otežao situaciju. Domaći poraz od Hofenhajma u prvom kolu sa 2:1, a zatim remi 3:3 protiv Verdera u drugom. U ta dva susreta Bajer je imao ukupno 17 udaraca na gol, što je broj koji je ranije postizao samo u jednoj utakmici pod vođstvom Alonsa.

