MITROVIĆ NA RASKRSNICI: Srbin želja dva italijanska velikana, ali...

ALEKSANDAR Mitrović i Al Hilal su gotova priča, a najbolji srpski napadač mogao bi da se preseli u Italiju gde je na radaru dva velikana.

FOTO: M. Vukadinović

Aleksandar Mitrović završio je priču u Al Hilalu, a za srpskog napadača "grabe" velikani italijanskog fudbala.

Simone Inzagi precrtao je Mitrovića, a on je sada u potrazi za novom sredinom.

Kako prenosi Nikolo Skir za najboljeg strelca reprezentacije Srbije svih vremena interesuju se Milan i Roma.

Ipak, nije sve ni na Mitroviću. Naime, oba kluba izrazili su interesovanje, međutim, „Mitrogol“ im nije prva opcija koju bi voleli da dovedu.

Alexandar #Mitrovic is ready to leave #AlHilal: the serbian has been offered to #ACMilan and #ASRoma in the last hours, but he is not a main target, as of now. #transfers https://t.co/hV7h6WiqD2 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 29, 2025

Milan je prvo želeo Nikolasa Džeksona, nije uspelo, okrenuo se drugim opcijama, međutim, ništa još nije realizovao. Sa druge strane, Roma je ostala bez Tamija Abrahama, a jedine opcije u napadu su Dovbik i Ferguson koji je na pozajmici.

Mitrović nema ništa protiv povratka u Evropu. Bilo je ranije reči i o tome da bi mogao da se vrati u Premijer ligu, međutim, u ovom trenutku nema konkretnih ponuda i interesovanja.

Podsećanja radi, Mitrovića je u Al Hilalu zamenio Darvin Nunjez koji je iz Liverpula došao za 53 miliona evra. Debitovao je u prvenstvu i nije se proslavio, ponovo nije postigao gol.

