MITROVIĆ NA RASKRSNICI: Srbin želja dva italijanska velikana, ali...
ALEKSANDAR Mitrović i Al Hilal su gotova priča, a najbolji srpski napadač mogao bi da se preseli u Italiju gde je na radaru dva velikana.
Aleksandar Mitrović završio je priču u Al Hilalu, a za srpskog napadača "grabe" velikani italijanskog fudbala.
Simone Inzagi precrtao je Mitrovića, a on je sada u potrazi za novom sredinom.
Kako prenosi Nikolo Skir za najboljeg strelca reprezentacije Srbije svih vremena interesuju se Milan i Roma.
Ipak, nije sve ni na Mitroviću. Naime, oba kluba izrazili su interesovanje, međutim, „Mitrogol“ im nije prva opcija koju bi voleli da dovedu.
Milan je prvo želeo Nikolasa Džeksona, nije uspelo, okrenuo se drugim opcijama, međutim, ništa još nije realizovao. Sa druge strane, Roma je ostala bez Tamija Abrahama, a jedine opcije u napadu su Dovbik i Ferguson koji je na pozajmici.
Mitrović nema ništa protiv povratka u Evropu. Bilo je ranije reči i o tome da bi mogao da se vrati u Premijer ligu, međutim, u ovom trenutku nema konkretnih ponuda i interesovanja.
Podsećanja radi, Mitrovića je u Al Hilalu zamenio Darvin Nunjez koji je iz Liverpula došao za 53 miliona evra. Debitovao je u prvenstvu i nije se proslavio, ponovo nije postigao gol.
