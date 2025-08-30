Fudbal

MITROVIĆ NA RASKRSNICI: Srbin želja dva italijanska velikana, ali...

Новости онлајн

30. 08. 2025. u 08:47

ALEKSANDAR Mitrović i Al Hilal su gotova priča, a najbolji srpski napadač mogao bi da se preseli u Italiju gde je na radaru dva velikana.

МИТРОВИЋ НА РАСКРСНИЦИ: Србин жеља два италијанска великана, али...

FOTO: M. Vukadinović

Aleksandar Mitrović završio je priču u Al Hilalu, a za srpskog napadača "grabe" velikani italijanskog fudbala.

Simone Inzagi precrtao je Mitrovića, a on je sada u potrazi za novom sredinom. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kako prenosi Nikolo Skir za najboljeg strelca reprezentacije Srbije svih vremena interesuju se Milan i Roma.

Ipak, nije sve ni na Mitroviću. Naime, oba kluba izrazili su interesovanje, međutim, „Mitrogol“ im nije prva opcija koju bi voleli da dovedu. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Milan je prvo želeo Nikolasa Džeksona, nije uspelo, okrenuo se drugim opcijama, međutim, ništa još nije realizovao. Sa druge strane, Roma je ostala bez Tamija Abrahama, a jedine opcije u napadu su Dovbik i Ferguson koji je na pozajmici.

Mitrović nema ništa protiv povratka u Evropu. Bilo je ranije reči i o tome da bi mogao da se vrati u Premijer ligu, međutim, u ovom trenutku nema konkretnih ponuda i interesovanja. 

Podsećanja radi, Mitrovića je u Al Hilalu zamenio Darvin Nunjez koji je iz Liverpula došao za 53 miliona evra. Debitovao je u prvenstvu i nije se proslavio, ponovo nije postigao gol.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!