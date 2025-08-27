Fudbal

TOTALNA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez nekoliko igrača posle eliminacije iz Lige šampiona

Новости онлине

27. 08. 2025. u 11:39

Fudbalski klub Crvena zvezda računao je na het-trik učešća u Ligi šampiona, mnogo veću zaradu, marketinški bolju poziciju, jače rivale... ali će ove jeseni morati da se zadovolji sa Ligom Evrope.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Poslednji put crveno-beli su drugo po jačini takmičenje igrali u sezoni 2022/23 kada ih je sa klupe predvodio Miloš Milojević i završili ga na bolan način, poslednjim mestom u grupi od četiri ekipe iza Monaka, Ferencvaroša i Trabzona.

No, ono što je mnogo bitnije po crveno-bele jeste u kakvom će sastavu dočekati početak ovog takmičenja, a izvesno je da su mnogima koferi već spakovani. Što iz razloga jer neće igrati Ligu šampiona, što jer su već viđeni za odlazak.

Zvezda je sebe postavila u nezgodnu situaciju, jer je ispadanjem iz Lige šampiona u startu ostala bez skoro 15.000.000 evra. Tolika je razlika u premiji za plasman u najjače evropsko takmičenje i Ligu Evrope. Elita nosi 19 miliona, a drugi rang "samo" pet miliona. Taj novac crveno-beli će morati da nadomesti transferima.

Jasno je da Šerif Endiaje odlazi iz Zvezde u Aziju i da će Zvezda soldino prihodovati od tog transfera. Pored njega izvesan je odlazak u Englesku Jung Vu Seola za koga se već duže vreme interesuje Šefild junajted.

Najveća dileme vlada oko Veljka Milosavljevića koji je već sada pokazao potencijal, a za njega postoji veliko interesovanje i to će biti najveća nedoumica uprave. Da li čekati ili prodati štoper već ovog leta.

Izvesni su i odlasi Vladimira Lučića i Jegora Pruceva koji nisu ni putovali na Pafos, a dolaskom Šavija Babike jasno je da mesta više nema ni za Felisija Milsona, dok je već neko vreme Omri Glazar u senci Mateusa i jasno je da će i on krenuti dalje.

Dakle, šampiona Srbije sada čeka ozbiljan remont u kom nije isključeno da bude i nekog dolaska...

