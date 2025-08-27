KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?

CRVENA zvezda se sada okrenula žrebu za Ligu Evrope, koji je na programu u petak od 13 časova.

Poznati su neki potencijalni rivali šampiona Srbije, ali čekaju se još sreda i četvrtak kada će biti poznato kojih će se još 12 klubova kroz plej-of plasirati za završni turnir drugog po kvalitetu evropskog klupskog takmičenja.

Predstojeća sezona Lige Evrope 2025/2026 biće ukupno 55. izdanje drugog po važnosti i kvalitetu evropskog klupskog takmičenja u organizaciji UEFA i 17. izdanje otkako je preimenovan iz Kupa UEFA u UEFA Ligu Evrope.

Finale će se igrati 20. maja 2026. u Turskoj, na stadionu Bešiktaša u Istanbulu. Ovo je druga sezona koja će se igrati po novom formatu, umesto grupne faze sa 32 tima sledi ligaška faza sa 36 timova.

Ono što je novitet od prošle sezone jeste da klubovi koji nakon prve faze ispadnu iz Lige šampiona. Ne mogu da nastave takmičenje u nokaut fazi Lige Evrope.

Ukupno 32 tima eliminisana iz kvalifikacione faze i plej-ofa za Ligu šampiona prebačena su u Ligu Evrope, od kojih poslednjih sedam poraženih u plej-ofu Lige šampiona direktno su prešli u ligašku fazu. Među njima je i Crvena zvezda, posle eliminacije od Pafosa. Takođe i Seltik (Škotska), kao i Šturm iz Graca (Austrija).

Direktan plasman u prvu fazu Lige Evrope zahvaljujući UEFA koeficijentima zemalja obezbedili su:

Engleska: Aston Vila (6. mesto u ligi), Notingem Forest (7); Italija: Bolonja (pobednik kupa), Roma (5); Španija: Betis (6), Selta (7); Nemačka: Štutgart (pobednik kupa), Frajburg (5); Francuska: Lil (5), Olimpik Lion (6), Nica (ispao iz 3. kola LŠ), Holandija; Go Ahed Igls (pobednik kupa), Fejenord (ispao iz 3. kola LŠ), Portugal: Porto (3); Hrvatska: Dinamo Zagreb (2); Češka: Viktorija Plzen (ispao iz 3. kola LŠ); Austrija: Red Bul Salcburg (ispao iz 3. kola LŠ).

Crvena zvezda će biti u drugom šeširu na žrebu u petak (13.00) kada će UEFA koristeći samo jedan taster odlučiti o tome s kojih osam ekipa će Zvezda igrati tokom zime i jeseni.

Iz svakog šešira Crvena zvezda će izvući po dve ekipe - i tu će biti odlučeno protiv koga igra kod kuće, a koga na strani - dok je vrlo interesantno da bi moglo da se dogodi da UEFA "umeša prste" u žreb. Preciznije, neće biti iznenađenje ako UEFA i ovog puta spreči mečeve srpskih i hrvatskih klubova.

Dinamo iz Zagreba je u prvom, a Rijeka u četvrtom šeširu i to u teoriji znači da bi Crvena zvezda mogla da igra protiv njih, međutim postoje indicije da će UEFA to sprečiti.

Specijalizovani profil "Football Meets Data" koji se bavi analizama žrebova i projekcijama u UEFA takmičenjima objavio je da postoji način da se iz Niona opet spreči duel srpskih i hrvatskih klubova, kako je već godinama u kvalifikacijama. Tada se obično klubovi stavljaju u različite podgrupe, ali navodno UEFA ima i sistem gde po algoritmu može da spreči određene mečeve i na žrebu grupne faze.

"Kakve su šanse da gledamo Dinamo - Zvezda? Verovatno nula odsto. Sumnjamo da će kompjuter UEFA dozvoliti da dođe do toga kada je to lako moguće izbeći. Isto je i sa mečom Rijeka - Zvezda", navodi se.

"UEFA je tiho razdvajala hrvatske i srpske klubove u različite podgrupe prilikom žreba kad god je to bilo moguće. U 2021. godini su ih spojili u plej-ofu Lige šampiona, ali to nije bilo moguće izbeći jer u toj rundi nema podgrupa za žreb", dodatno je pojašnjeno da ćemo verovatno i ovoga puta biti uskraćeni za meč visokog rizika.

