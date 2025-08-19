DRAMA U HUMSKOJ Partizan se hitno oglasio
Fudbalski klub Partizan od dolaska nove uprave ima pune ruke posla, a sada se suočava sa novim iznenadnim problemom
Naime, zvanični Jutjub kanal Partizana postao je meta hakerskog napada.
Klub je ubrzo izdao saopštenje u kojem je obavestio javnost da sve što se bude pojavilo na kanalu u narednom periodu ne potiče od zvaničnih medijskih timova Partizana.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Naš zvanični Jutjub kanal je hakovan. Svi sadržaji koji se budu objavljivali, a nisu u vezi sa FK Partizan, ne predstavljaju naš klub. Zloupotreba je prijavljena Jutjub timu i očekujemo njihovu reakciju u narednih 48 sati - naveli su iz kluba.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Hakovanje kanala došlo je u trenutku kada klub uživa pozitivan talas nakon ubedljivog starta sezone. Navijačima je upućena molba da budu oprezni i da ne obraćaju pažnju na potencijalne lažne objave dok Jutjub ne reši problem.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
IMA LI MILOJEVIĆ NOVOG KECA U RUKAVU: Zvezda igra za peti ulazak u Ligu šampiona
SRPSKI šampion Crvena zvezda je na korak od trećeg uzastopnog plasmana u Ligu šampiona, a na putu stoji nezgodni kiparski šampion Pafos.
19. 08. 2025. u 07:00
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!
Najnovije vesti iz tenisa su - spektakularne.
18. 08. 2025. u 12:13
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)