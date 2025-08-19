Fudbal

DRAMA U HUMSKOJ Partizan se hitno oglasio

Новости онлине

19. 08. 2025. u 09:22

Fudbalski klub Partizan od dolaska nove uprave ima pune ruke posla, a sada se suočava sa novim iznenadnim problemom

ДРАМА У ХУМСКОЈ Партизан се хитно огласио

FOTO: FK Partizan

Naime, zvanični Jutjub kanal Partizana postao je meta hakerskog napada.

Klub je ubrzo izdao saopštenje u kojem je obavestio javnost da sve što se bude pojavilo na kanalu u narednom periodu ne potiče od zvaničnih medijskih timova Partizana.

- Naš zvanični Jutjub kanal je hakovan. Svi sadržaji koji se budu objavljivali, a nisu u vezi sa FK Partizan, ne predstavljaju naš klub. Zloupotreba je prijavljena Jutjub timu i očekujemo njihovu reakciju u narednih 48 sati - naveli su iz kluba.

Hakovanje kanala došlo je u trenutku kada klub uživa pozitivan talas nakon ubedljivog starta sezone. Navijačima je upućena molba da budu oprezni i da ne obraćaju pažnju na potencijalne lažne objave dok Jutjub ne reši problem.

