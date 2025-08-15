ZVEZDA ODLOŽILA MEČ U SUPERLIGI SRBIJE! Crveno-beli zbog obaveza u Evropi pomerili još jedan meč u domaćem šampionatu
Fudbalski klub Crvena zvezda odlučio je da odloži superligaški meč sa Čukaričkim.
Zvezda je odlučila da pomeri duel sa Čukom, koji je trebalo da se odigra 23. avgusta.
Iz crveno-belog tabora to su uradili kako bi se što bolje pripremili za put na Kipar i revanš meč sa Pafosom u plej-ofu za Ligu šampiona, 26. avgusta.
Crveno-beli su prehtodno odložili duel sa Vojvodinom, a sledeći duel koji ih očekuje je protiv Mladosti u Lučanima ovog petka.
Prvi meč sa Pafosom igra se 19. avgusta na "Marakani".
