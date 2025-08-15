ZVEZDA ODLOŽILA MEČ U SUPERLIGI SRBIJE! Crveno-beli zbog obaveza u Evropi pomerili još jedan meč u domaćem šampionatu

Fudbalski klub Crvena zvezda odlučio je da odloži superligaški meč sa Čukaričkim.

FOTO: FK Crvena zvezda

Zvezda je odlučila da pomeri duel sa Čukom, koji je trebalo da se odigra 23. avgusta.

Iz crveno-belog tabora to su uradili kako bi se što bolje pripremili za put na Kipar i revanš meč sa Pafosom u plej-ofu za Ligu šampiona, 26. avgusta.

Crveno-beli su prehtodno odložili duel sa Vojvodinom, a sledeći duel koji ih očekuje je protiv Mladosti u Lučanima ovog petka.

Prvi meč sa Pafosom igra se 19. avgusta na "Marakani".

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“