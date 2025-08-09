VREME JE ZA SUPERLIGU: Derbi, Zvezda - TSC, Partizan u Kruševcu...

U naredna tri dana igraće se treće kolo fudbalske Superlige Srbije, branilac titule Crvena zvezda dočekaće TSC, dok će Partizan gostovati Napretku u Kruševcu.

FOTO: A. Ilić

Fudbaleri Radnika iz Surdulice ugostiće danas od 19 časova Čukarički.

Zvezda će sat vremena kasnije u dočekati TSC, a u isto vreme u Subotici će igrati Spartak i Mladost iz Lučana. OFK Beograd će od 21 sat dočekati Vojvodinu u Staroj Pazovi.

Sutra su na programu dva meča - Radnički iz Niša od 20 časova dočekuje Novi Pazar, a od 20.30 sati igraće Napredak i Partizan u Kruševcu.

Fudbaleri Javora iz Ivanjice ugostiće u ponedeljak od 19 časova Radnički iz Kragujevca, dok će u isto vreme u Loznici igrati IMT i Železničar iz Pančeva.

