"MI NE IGRAMO ZA PARTIZAN, MI ŽIVIMO PARTIZAN!" Trifunović o "novom" parnom valjku

Jedan od najboljih "Partizanovih beba" i ove nove mlade generacije crno-belih, Nemanja Trifunović, pričao je za Mozzartsport o "nekom novom Partizanu".

FOTO: M. Vukadinović

- Mi jedni za druge živimo. Nisam ni mogao da pretpostavim da ću ovakvu atmosferu doživeti u seniorima Partizana. Naravno da mi je bilo lepo u kadetima i omladincima, tamo sam bio sa svojim godištem, ali ovo što se sad dešava u prvom timu je – bajka. Ne znam kako drugačije da objasnim naše odnose. Znate li da idem na trening srećan? A pre i posle treninga smo neprestano zajedno. Kao porodica. Kad je tako, mi smo spremni da poginemo jedni za druge kad izađemo na teren. A i van njega. Još kad vidimo veliki broj navijača koji dolaze da podržavaju decu, bukvalno se naježi - drhtao je dok je pričao za Mozzart Sport Nemanja Trifunović

Pošto je klub ostao na deci, ona uživaju. Možda se to najbolje moglo primetiti tokom njihovih reakcija posle golova u revanšu sa Oleksandrijom, naročito prvog, kad je nastala fotografija decenije, kao simbol zajedništva ekipe. Na njoj su – svi!

- Jovan Milošević, Ognjen Ugrešić i Vanja Dragojević su je osmislili. Ne znam ni kad, ni kako, vervatno dan ili dva ranije, nismo se kao cela ekipa dogovarali, mora da su njih trojica, ali nam govori o skladnim odnosima i koliko trenuci koje proživljavamo nama znače. Tad smo svi jurnuli jedni ka drugima kako bismo pozirali nasmejani.

I ljudi sa strane primećuju da posebne vibracije kakve emituje ekipa Srđana Blagojevića. Na terenu i van njega.

- Naježim se kad kažem da mi živimo naše snove. Sećam se da sam sa starog juga posmatrao utakmice protiv Kelna, Nice, Sparte, Fajenorda i hteo sam da doživim atmosferu u kojoj je publika uz tim. Da možda i ja osetim ono što su Rikardo ili Dijabate, strelci na nekim od tih susreta. Da budem protagonista. Svako od nas je radio naporno da tako nešto oseti. I sad kad se to dešava mi letimo. Kako drugačije posle pesme ’Da volim crno-bele’. Još sa svojim drugarima“.Toliko je ushićen Nemanja Trifunović i toliko mu sve prija da priča kao da je pet do deset godina stariji, a ne da ima tek 21.

- Takva smo ekipa. Sve bismo dali za drugove. Baš sve. Mi smo klinci i znaš kakav je osećaj kad maltene sami izlazimo na utakmicu. Nema starijih igrača kao pre da te posavetuju. Naravno, tu su Natho, Mare Milošević, Aranđel Stojković, Zahid, ali čoveče mi smo u omladincima igrali pred 200 ljudi pre samo dve godine. A sad igrač pred 27.000 navijača i od tebe sve zavisi. Nema starijih, moraš ti! Znaš zašto se sve ovo dešava? Zato što se mi i van terena družimo! Mi ne igramo za Partizan, mi Partizan živimo. Ima timova gde se momcima smuči da se viđaju svaki dan na treningu, a mi posećujemo jedni druge, čujemo se neprestano, imali smo slobodan petak posle revanša sa Ukrajincima i želeli smo da i tad budemo zajedno. Posle priprema, toliko putovanja, hotelskih soba, mi i dalje hoćemo da delimo naša osećanja. Idemo jedni za druge. U takvim okolnostima stariji igrači samo drže balans i stvarno ih poštujemo, iako nas mlađih ima više.

Posebno je fascinatan odnos prema Partizanu, jer iako deca, ovi momci su dobro upoznati sa njegovom istorijiom i zaostavštinom.

- To se, jednostavno, mora znati. Svesni smo u kom smo klubu. I kad ne igraš, nemaš razlog da se ljutiš, jer si u Partizanu. Koliko god da je u problemima, jedan je od najvećih klubova u Istočnoj Evropi, a kao Sportsko društvo Partizan možda i najveće na toj teritoriji. Igraš za velikana! Plus, imaš armiju navijača uz sebe. I sad, kao, svi maštamo da odemo u Italiju ili Španiju, a Partizan je veći od bar polovine klubova iz tih zemalja. Uostalom, fudbal se promenio, ne moraš otići u inostranstvo sa 19 godina, možeš i sa 25. Ionako je dosta primera dečaka koji su rano odlazili, pa se nisu snašli preko. Dok se to ne desi, trebalo bi samo da uživamo! Mi sanjamo.

Logično je zapitati se dokle će san da traje, jer je mlad tim sklon oscilacijama, logično je da se u nekom trenutku i balon optimizma izduva...

- Ne bih voleo skorije da se probudim. Neka traje koliko traje. Mi bez publike ne bismo mogli ništa, ona je i prevagnula da ambijent oko kluba bude ovakav. Razumem da skoro 30.000 ljudi dolazi da gleda zvezde koje imaju nešto iza sebe u karijerama, ali ovaj narod dolazi zbog dece. Realno, neki nam još ne znaju ni imena. Tom čoveku koji je došao na tribinu moraš da ponudiš nešto, da opravdaš zašto si tu. Bukvalno nas nose Grobari. I kad smo umorni, daju nam krila. Nije floskula, stvarno je tako. Kad čuješ njihovu pesmu – trčiš. Ne razmišljaš o umoru.

Šta vam kažu licem u lice: bili su i u “Zemunelu“, dolaze redovno na utakmice, sreću vas na ulici?

- Ostala mi je upečatljiva scena kad smo pred početak drugog poluvremena revanša sa AEK-om došli do južne tribine, obratio sam se jedan od vođa navijača rečima: ’Momci, bez obzira šta će se desiti, 30.000 ljudi veruje u vas. Izađite i poginite’. Poraz od AEK-a nas je približio jedne drugima. Desio se s razlogom, jer Bog sve režira. Tad smo shvatili da smo zajedno, da smo ekipa. Da ćemo pobediti u Pančevu baš na talasu zajedništva. Sad je poenta igrati za Partizan. Kad je sve sređeno, kad se pobeđuje, onda je lako i lepo, ali kad znamo šta se dešava kod nas, velika je privilegija igrati u ovakvom Partizanu. Nama nije cilj da neko pojedinačno postigne gol. Stvarno vam kažem. Prva misao je da se pobedi i opravda ime Partizana. Ako vidimo da je neko pogrešio, neće se desi da kažemo: ’Neću da trčim’. Baš suprotno. Tad svi jurimo da ispravimo propust. Mogu slobodno da kažem da svako od nas jedva čeka karantin. Znate da to sportisti generalno ne vole, međutim, nama je ’Zemunelo’ druga kuća. Doslovce. Čak i kad imamo slobodno, ostanemo tamo da prespavamo još jednu noć. Družimo se - rekao je "Trifa".

