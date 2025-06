JUVENTUS PRELOMIO: On je trener Dušana Vlahovića, klub potvrdio ovim rečima

Hrvatski stručnjak Igor Tudor produžio je ugovor sa Juventusom, saopštio je danas italijanski klub.

FOTO: Tanjug/AP

Tudor (47) je potpisao ugovor do kraja juna 2027. godine, uz opciju da se saradnja nastavi za još jednu sezonu. On je preuzeo Juventus 23. marta kao privremeno rešenje do kraja sezone nakon što je Tijago Mota dobio otkaz.

- Njegova veza sa Juventusom je postala još jača, posebno zahvaljujući radu obavljenom radu u završnici Serije A, gde je pomogao da se obezbedi mesto u Ligi šampiona. Sada nas čekaju nova poglavlja koja treba da ispišemo zajedno, navodi se na sajtu Juventusa.

Hrvatski trener je vodio Juventus na devet utakmica i zabeležio pet pobeda, tri remija i jedan poraz, a ekipa za koju igra Dušan Vlahović je sezonu završila na četvrtom mestu na tabeli italijanskog prvenstva.

Juventusu predstoji takmičenje na Svetskom prvenstvu za klubove u grupi G sa Mančester sitijem, Vidadom i Al Ainom.

