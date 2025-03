PIKSIJEVO "PREVASPITAVANJE" MOŽE DA POČNE: "Krivac" prvi došao na pripreme "orlova" pred odlučujuće utakmice baraža Srbija - Austrija

Srbija i Austrija igraju baraž utakmice za opstanak u elitnoj diviziji UEFA lige nacija, a selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi, koji je na vrlo zaniljmiv način govorio o stanju u državnom timu, dočekao je među prvima i momka čije je "prevaspitavanje" najavio.

Prvi susret se igra u Beču i na programu je 20. marta, dok je drugi meč 23. marta kada će naša reprezentacija biti domaćin.

Podsetimo, tokom više nego interesantne konferencije za štampu, o kojoj su vas "Novosti" podrobno izvestile dok je trajala, Stojković je rekao i sledeće:

- Inteligentan igrač može da odigra svaku poziciju. U obe varijante možete da igrate u oba pravca. Ne može bek da ne prelazi centar. Morate da date sve od sebe kako biste pomogli timu. Onaj ko to ne razume, taj ne igra. "Nisam igrao levo nego desno", majke ti? Šta mi reče? To mi je neshvatljivo. moraju da razumeju odgovornost koju imaju u reprezentaciji. Publika i mediji traže, treneri očekuju da daju maksimum. Nema prostora za kalkulacije. Primetili ste i (Mihajlo) Cvetkovića iz Čukaričkog, još nema 18 godina... Video sam juče da maše rukama prema sudiji, pa čekam da mu objasnim danas neke stvari. Nije to njegov posao. Posvećen je igri, veoma pokretljiv, ima osećaj za gol. Bio je u nekoliko šansi protiv Partizana. Hoću da ga vidim, da ga još bolje upoznam. Meni godine ne znače ništa. Njegove igre su doprinele da se nađe na spisku", ispričao je Stojković.

I, upravo je mladi napadač među prvima stigao na pripreme.

Na pomenuto "ribanje", da se šaljivim tonom opiše ono što ga čeka kada mu Piksi bude pojasnio šta se od reprezentativca Srbije očekuje, špic Čukaričkog je stigao sa "Zvezdinim Mesijem", Andrijom Maksimovićem.

👋🏻🦅 Među prvima na okupljanje Orlova u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi stigli su naši najmlađi reprezentativci, Andrija Maksimović (17) i Mihajlo Cvetković (18).#NationsLeague pic.twitter.com/POiMEqfj6c — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) March 17, 2025

Spisak fudbalera Srbije za mečeve sa Austrijom

Dragan Stojković Piksi za mečeve protiv austrije računa na veliki broj igrača. Pogledajte kompletan spisak pozvanih fudbalera:

Golmani: Đorđe Petrović (Strazbur), Aleksandar Jovanović (Partizan), Predrag Rajković (Al Itihad)

Odbrambeni igrači: Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Zenit), Jan Karlo Simić (Anderleht), Aleksa Terzić (RB Salcburg), Ognjen Mimović (Zenit), Srđan Babić (Spartak, Moskva)

Igrači sredine terena: Nemanja Gudelj (Sevilja), Saša Lukić (Fulam), Nemanja Maksimović (Panatinaikos), Mirko Topić (Famalikao), Saša Zđelar (Zenit), Stefan Mitrović (Leuven), Andrija Maksimović (Crvena zvezda). Andrija Živković (PAOK), Lazar Samardžić (Atalanta), Veljko Birmančević (Sparta)

Napadači: Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (Milan), Nikola Štulić (Šarloa), Mihajlo Cvetković (Čukarički)

Miloš Veljković, iz Verdera, morao je da otpadne sa spiska zbog lakšeg potresa mozga.

Miloš Veljković je u subotu na utakmici između Verdera i Borusije Menhengladbah doživeo blaži potres mozga.



Veljković se oseća dobro, ali iz preventivnih razloga selektor Dragan Stojković, zajedno sa medicinskim timom naše reprezentacije, doneo je odluku da iskusni defanzivac… pic.twitter.com/YKNMjhulQm — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) March 17, 2025

