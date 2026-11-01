"PARTI, PARTI" U LESKOVCU: Andreana Čekić hitovima raspevala publiku na jugu Srbije (FOTO)

FOLK zvezda Andreana Čekić održala je sinoć, u subotu 31. oktobra, nastup u Leskovcu, gde je pred prepunom diskotekom priredila veče ispunjeno muzikom i dobrom energijom

Foto: Novosti

Prostor je bio ispunjen do poslednjeg mesta, a činilo se da se gotovo cela južna Srbija slila na jedno mesto kako bi uživala u njenim pesmama. Publika je od prvih minuta bila na nogama, a Andreana je atmosferu podigla do maksimuma.

Foto: Novosti

Nastup je započela velikim hitom „Kraljica u zlatu“, nakon čega su se nizale pesme koje su obeležile njenu petnaestogodišnju karijeru. „Prajm“, „Džet leg“, „Parti, parti“, „Anđele promašenih veza“, „Budi mi neko“, „Spavaj, srećo moja“, „Zauvek ti pripadam“, „Srećo, pojavi se“ i „Gde je ljubav“ samo su neke od numera uz koje je publika pevala uglas.

Foto: Novosti

Pevačica nije krila zadovoljstvo zbog susreta sa leskovačkom publikom, ističući da joj nastupi na jugu Srbije uvek posebno prijaju.

– Uvek mi je drago kada dođem u Leskovac. Volim jug Srbije, tu vrelu južnjačku krv i energiju publike koja zna da uživa u muzici. Zaista mi je bilo prelepo i drago mi je što smo još jednom zajedno napravili sjajnu atmosferu – rekla je Andreana za "Večernje novosti".

Osim nastupa, Čekićeva se raduje i novim muzičkim projektima, pa je otkrila da priprema dve pesme koje će uskoro predstaviti publici.

– Radim na dve nove pesme sa Dejanom Kostićem i jedva čekam da ih publika čuje. Još uvek ne znam tačno kada će biti objavljene, ali se nadam da će to biti uskoro – otkrila nam je pevačica.

Foto: Novosti

Andreanu u narednom periodu očekuju i brojni nastupi u okviru koncertne turneje, a već ima isplanirane i praznične angažmane. Novu 2027. godinu dočekaće u Beogradu, gde će nastupiti zajedno sa Slobom Radanovićem, Darkom Lazićem i Zoranom Mićanović, dok će prvog januara pevati na Zlatiboru.

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