ZORICA BRUNCLIK I KEMIŠ ZAJEDNO NA GLASANJU: Najdugovečniji estradni par zajedno obavio svoju građansku dužnost (FOTO)

NAJDUGOVEČNIJI estradni par, diva narodne muzike Zorica Brunclik i njen suprug kompozitor i virtouz na harmonici Miroljub Aranđelović Kemiš, izašli su danas, u nedelju, 25. oktobra, na glasanje i obavili svoju građansku dužnost.

Foto: Novosti

Poznati supružnici došli su zajedno na svoje biračko mesto u Krnjači, gde su iskoristili pravo glasa.

Njihov dolazak privukao je pažnju, a kao i prilikom brojnih prethodnih javnih pojavljivanja, nisu prošli nezapaženo.

Zorica je i ovog puta pokazala svoj prepoznatljiv modni stil, opredelivši se za elegantnu crno-belu kombinaciju sa kariranim detaljima, koju je upotpunila upečatljivom ružičastom kosom i modernim naočarima. Foto: Novosti

Kemiš je odabrao košulju sa diskretnim dezenom i tamni prsluk, pa su supružnici i svojim odevnim izborima privukli pažnju.

Zorica i Kemiš decenijama važe za jedan od najdugovečnijih i najpoznatijih parova na domaćoj estradi.

Njihova zajednička pojavljivanja često izazivaju interesovanje javnosti, a ni današnji izlazak na biralište nije bio izuzetak.