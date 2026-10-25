ZORICA BRUNCLIK I KEMIŠ ZAJEDNO NA GLASANJU: Najdugovečniji estradni par zajedno obavio svoju građansku dužnost (FOTO)
NAJDUGOVEČNIJI estradni par, diva narodne muzike Zorica Brunclik i njen suprug kompozitor i virtouz na harmonici Miroljub Aranđelović Kemiš, izašli su danas, u nedelju, 25. oktobra, na glasanje i obavili svoju građansku dužnost.
Poznati supružnici došli su zajedno na svoje biračko mesto u Krnjači, gde su iskoristili pravo glasa.
Njihov dolazak privukao je pažnju, a kao i prilikom brojnih prethodnih javnih pojavljivanja, nisu prošli nezapaženo.
Zorica je i ovog puta pokazala svoj prepoznatljiv modni stil, opredelivši se za elegantnu crno-belu kombinaciju sa kariranim detaljima, koju je upotpunila upečatljivom ružičastom kosom i modernim naočarima.
Kemiš je odabrao košulju sa diskretnim dezenom i tamni prsluk, pa su supružnici i svojim odevnim izborima privukli pažnju.
Zorica i Kemiš decenijama važe za jedan od najdugovečnijih i najpoznatijih parova na domaćoj estradi.
Njihova zajednička pojavljivanja često izazivaju interesovanje javnosti, a ni današnji izlazak na biralište nije bio izuzetak.
Preporučujemo
„ZNALA SAM I NISAM MU DALA DA VIĐA UNUKE“: Megan Markl odgovorila na teške optužbe o ocu
25. 10. 2026. u 10:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)