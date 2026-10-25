FOLK DIVA ISKORISTILA SVOJE GRAĐANSKO PRAVO: Ana Bekuta zablistala na biralištu na Vračaru (FOTO)
FOLK diva Ana Bekuta obavila je danas, u nedelju, 25. oktobra, svoju građansku dužnost i izašla na glasanje na biračkom mestu broj 19 na Vračaru.
U elegantnom i pažljivo odabranom stajlingu, Bekuta je stigla na biralište, gde je iskoristila svoje pravo da učestvuje u izbornom procesu.
Iako je reč o prilici koja pre svega podrazumeva građansku odgovornost, Ana nije odstupila od svog prepoznatljivog stila.
Svojim pojavljivanjem na Vračaru još jednom je pokazala da se i jednostavne, svakodnevne obaveze mogu obaviti sa dozom elegancije.
Folk zvezda tako se pridružila brojnim građanima koji su danas izašli na birališta i iskoristili svoje pravo glasa.
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