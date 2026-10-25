Poznati

FOLK DIVA ISKORISTILA SVOJE GRAĐANSKO PRAVO: Ana Bekuta zablistala na biralištu na Vračaru (FOTO)

Dušan Cakić

25. 10. 2026. u 15:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FOLK diva Ana Bekuta obavila je danas, u nedelju, 25. oktobra, svoju građansku dužnost i izašla na glasanje na biračkom mestu broj 19 na Vračaru.

ФОЛК ДИВА ИСКОРИСТИЛА СВОЈЕ ГРАЂАНСКО ПРАВО: Ана Бекута заблистала на биралишту на Врачару (ФОТО)

Foto: Novosti

U elegantnom i pažljivo odabranom stajlingu, Bekuta je stigla na biralište, gde je iskoristila svoje pravo da učestvuje u izbornom procesu.

Iako je reč o prilici koja pre svega podrazumeva građansku odgovornost, Ana nije odstupila od svog prepoznatljivog stila.

Foto: Novosti

Svojim pojavljivanjem na Vračaru još jednom je pokazala da se i jednostavne, svakodnevne obaveze mogu obaviti sa dozom elegancije.

Folk zvezda tako se pridružila brojnim građanima koji su danas izašli na birališta i iskoristili svoje pravo glasa.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Znate li koje tri evropske zemlje imaju himnu BEZ TEKSTA?
Panorama

0 0

Znate li koje tri evropske zemlje imaju himnu BEZ TEKSTA?

HIMNA države jednako je važna kao i njena zastava. Premda se s njom ne susrećemo jednako često i većinu njih ne bismo znali prepoznati, himne su odraz nacionalnog ponosa i identiteta. Kao takve, puštaju se u svečanim prilikama kada im valja odati posebnu počast stavom i držanjem.

25. 10. 2026. u 07:45

CRVENI ALARM U LONDONU: Britanija strahuje od ruskog napada - Putin ima nekoliko opasnih aduta? Ranjivi smo, a naši zabijaju glavu u pesak
Svet

0 0

CRVENI ALARM U LONDONU: Britanija strahuje od ruskog napada - Putin ima nekoliko opasnih aduta? "Ranjivi smo, a naši zabijaju glavu u pesak"

RUSIJA bi navodno mogla da iskoristi dronove lansirane s trgovačkih brodova, sabotaže podmorskih kablova i sajber-napade kako bi oslabila britansku odbranu, upozoravaju bezbednosni stručnjaci. Dok se u Londonu ponovo otvara pitanje vojne spremnosti zemlje, bivši komandant britanske vojske Ričard Danat tvrdi da vlada ne preduzima dovoljno kako bi odgovorila na sve izraženiju pretnju iz Moskve. Prema pisanju lista Dejli mejl, zabrinutost raste zbog mogućnosti da ruske operacije, iako isprva ograničene, izazovu širi sukob s NATO-om.

25. 10. 2026. u 11:09

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac