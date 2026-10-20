PRESREĆAN SAM ŠTO ĆU POSTATI DEDA, A O SVADBI JOŠ NEMA GOVORA: Dragan Kojić Keba o spekulacijama o venčanju sina Igora (FOTO)
OTKAKO je objavljeno da će folk zvezda Dragan Kojić Keba uskoro postati deda, ne prestaju nagađanja o privatnom životu njegovog sina Igora Kojića i njegove izabranice Nikoline, koja je u drugom stanju.
Uz lepe vesti o prinovi, ovih dana u javnosti su se pojavile i različite priče o navodnoj svadbi, venčanici i iznosima koji se pominju u vezi sa budućim slavljem.
- Presrećan sam što ću postati deda. To je za mene velika radost i jedva čekam da u našu porodicu stigne prinova. Igoru i Nikolini želim da uživaju u ovom posebnom periodu, jer je najvažnije da su srećni. Što se svadbe tiče, o tome još nema govora. Ni naša porodica ni Nikolinina nisu razgovarale na tu temu, tako da su priče o venčanici, organizaciji slavlja i velikim ciframa preuranjene. Neka njih dvoje uživaju u svojoj sreći, a za sve ostalo ima vremena - poručio je Keba za "Večernje novosti".
Pevač ne krije radost zbog nove životne uloge, dok Igor i Nikolina uživaju u iščekivanju prinove.
Dok se u javnosti spekuliše o detaljima navodnog venčanja, konkretnih planova za svadbu zasad nema, najvažnije je da beba stigne živa i zdrava, a o svemu ostalom mladi par odlučivaće kada za to dođe vreme.
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