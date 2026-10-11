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KADA JE SIŠLA MEĐU PUBLIKU, NASTAO JE DELIRIJUM: Dragana Mirković oduševila publiku u Beču, gde živi više od dve decenije (FOTO)

Dušan Cakić

11. 10. 2026. u 18:30

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FOLK diva Dragana Mirković održala je sinoć spektakularan koncert u Beču, gde su je obožavaoci iz Austrije i drugih evropskih zemalja dočekali sa oduševljenjem.

КАДА ЈЕ СИШЛА МЕЂУ ПУБЛИКУ, НАСТАО ЈЕ ДЕЛИРИЈУМ: Драгана Мирковић одушевила публику у Бечу, где живи више од две деценије (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Uz njene velike hitove pevalo se u glas, a atmosfera je dostigla vrhunac kada je pevačica sišla sa bine i prišla publici, što je izazvalo pravi delirijum.

Za Draganu ovaj nastup ima poseban značaj, budući da u austrijskoj prestonici živi više od dve decenije i doživljava je kao svoj dom.

Foto: Privatna arhiva

Emocije, ovacije i neposredan susret sa fanovima obeležili su veče za pamćenje, još jednom potvrđujući koliko je snažna veza između pevačice i njene publike.

– Beč za mene ima posebno mesto, jer ovde živim više od dve decenije i osećam ga kao svoj dom. Svaki susret sa ovom publikom donosi mi posebne emocije, a njihova ljubav i energija nešto su što se ne zaboravlja – rekla je Dragana za "Večernje novosti" posle koncerta.

 

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