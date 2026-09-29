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GRČKA ZVEZDA STIŽE U BEOGRAD: Ivi Adamu, poznata po snažnoj interpretaciji i mediteranskom senzibilitetu (FOTO)

Dušan Cakić

29. 09. 2026. u 16:30

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GRČKA muzička zvezda Ivi Adamu nastupiće 16. oktobra u Beogradu, gde će publici prirediti intimni muzički doživljaj u formatu bliskom privatnom koncertu.

ГРЧКА ЗВЕЗДА СТИЖЕ У БЕОГРАД: Иви Адаму, позната по снажној интерпретацији и медитеранском сензибилитету (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Prepoznatljiva po snažnoj interpretaciji, emotivnom pristupu i mediteranskom senzibilitetu, umesto velike scene ovoga puta bira neposredan kontakt sa publikom i ograničen broj gostiju.

Posebno osmišljen program staviće u prvi plan njen glas i interpretaciju, uz atmosferu u kojoj će svaka emocija i vokalni detalj doći do punog izražaja.

Foto: Privatna arhiva

Gostovanje u Beogradu tako donosi priliku da se Ivi Adamu, naviknuta na velike bine, doživi u potpuno drugačijem, intimnijem izdanju.

 

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