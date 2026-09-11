POZVAO ČOVEKA KOJI GA JE IZBACIO IZ "GRANDA": Nenad Manojlović uložio veliki novac u projekat (FOTO)
PEVAČ Nenad Manojlović izdao je prvi album u svojoj karijeri, i to nakon odluke da posle 10 godina napusti "Grand" i promeni saradnike.
Nenad je objavio 5 novih pesama na kojima je sarađivao sa starim i dobro uigranim Petrom Stokankvićem, koji mu je uradio jedan od najvećih hitova u karijeri.
Spotove mu je rado kolega Marian Tirvi, sa kojim se Nenad takmičio u Zvezdama Granda, pre više od 10 godina.
Tirvi je tada u sezoni 2014/2015 u nadmetanju izbacio Nenada iz daljeg takmičenja, ali među njima se rodilo prijateljstvo koje je danas krunisano zajedničkom saradnjom.
Tim povodom se oglasio i Nenad:
- Konačno je ugledao svetlost dana moj prvi album koji sam posvetio mojoj porodici, prijateljima i vama koji me sve ove godine podržavate i pratite. Na ovaj način želim da vam se zahvalim i poklonim 5 novih pesama.
Pevač je počeo da sarađuje za drugom produkcijskom kućom o čemu je obaveštena publika.
- Sa zadovoljstvom želimo dobrodošlicu Nenadu Manojloviću u EMDC Network. U okviru naše saradnje, EMDC Network će biti zadužen za administraciju i upravljanje Jutjub kanalom, kao i digitalnu distribuciju muzike na vodećim streaming platformama. Radujemo se zajedničkom radu, novim izdanjima i svemu što sledi.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Rusija diže tenzije na Baltiku: Biće meta ako rasporedi nuklearno oružje
2026-09-11 11:06:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko kostaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Pavle na KiM - Albanac ga ščepao za bradu i UDARIO mu dva šamara: Patrijarhova reakcija u policiji govori o njegovoj veličini
REAKCIJA patrijarha pavla kada mu je Albanac udario 2 šamara i danas se prepričava.
11. 09. 2026. u 08:24
Komentari (0)