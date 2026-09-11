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POZVAO ČOVEKA KOJI GA JE IZBACIO IZ "GRANDA": Nenad Manojlović uložio veliki novac u projekat (FOTO)

Dušan Cakić

11. 09. 2026. u 16:30

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PEVAČ Nenad Manojlović izdao je prvi album u svojoj karijeri, i to nakon odluke da posle 10 godina napusti "Grand" i promeni saradnike.

ПОЗВАО ЧОВЕКА КОЈИ ГА ЈЕ ИЗБАЦИО ИЗ ГРАНДА: Ненад Манојловић уложио велики новац у пројекат (ФОТО)

Foto: ATA Images/A. A.

Nenad je objavio 5 novih pesama na kojima je sarađivao sa starim i dobro uigranim Petrom Stokankvićem, koji mu je uradio jedan od najvećih hitova u karijeri.

Foto: ATA Images/A. A.

Spotove mu je rado kolega Marian Tirvi, sa kojim se Nenad takmičio u Zvezdama Granda, pre više od 10 godina.

Tirvi je tada u sezoni 2014/2015 u nadmetanju izbacio Nenada iz daljeg takmičenja, ali među njima se rodilo prijateljstvo koje je danas krunisano zajedničkom saradnjom.

Tim povodom se oglasio i Nenad:

- Konačno je ugledao svetlost dana moj prvi album koji sam posvetio mojoj porodici, prijateljima i vama koji me sve ove godine podržavate i pratite. Na ovaj način želim da vam se zahvalim i poklonim 5 novih pesama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Pevač je počeo da sarađuje za drugom produkcijskom kućom o čemu je obaveštena publika.

- Sa zadovoljstvom želimo dobrodošlicu Nenadu Manojloviću u EMDC Network. U okviru naše saradnje, EMDC Network će biti zadužen za administraciju i upravljanje Jutjub kanalom, kao i digitalnu distribuciju muzike na vodećim streaming platformama. Radujemo se zajedničkom radu, novim izdanjima i svemu što sledi.

 

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