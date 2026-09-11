CENTAR MUZIKE: Saša Kovačević sa fanovima u Majdanpeku (FOTO)

POVODOM Dana opštine Majdanpek, u subotu, 12. septembra, na Gradskom trgu nastupiće pop zvezda Saša Kovačević.

FOTO: Privatna arhiva

Popularni pevač prirediće publici veče uz svoje velike hitove, među kojima su "Jedina si vredela", "Slučajno", "Lapsus", "Temperatura" i "Noć do podne".

– Drago mi je što ću povodom Dana opštine nastupiti u Majdanpeku i što ćemo zajedno provesti veče uz muziku. Očekuje nas dobar koncert i mnogo pesama koje publika već dobro poznaje – poručio je Kovačević za "Večernje novosti".

Foto: Ana Marković

Ulaz na koncert je besplatan, pa se očekuje veliki broj posetilaca iz Majdanpeka i okolnih mesta.