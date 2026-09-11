KRENULO JE BAŠ NAOPAKO: "Stefan Nemanja" od dvojice prijatelja izrastao u nešto veliko (FOTO)

ROK bend "Stefan Nemanja" objavio je drugi studijski album „Naopako“ sa deset novih autorskih pesama.

FOTO: PGP RTS

Izdanje je prvi put dostupno i u fizičkom formatu, zajedno sa debitantskim albumom "Rođen sa slomljenim srcem".

Novi materijal nastajao je kontinuirano i sa jasnom idejom, dok je sastav u međuvremenu od projekta dvojice prijatelja izrastao u ozbiljan rok bend.

– Nadamo se da smo sada malo više bend, a malo manje projekat – kaže Stefan Kovačević.

FOTO: PGP RTS

Naziv "Naopako" oslikava želju muzičara da u vreme singlova i plejlista ponovo skrenu pažnju na album kao celinu.

– Dobra stvar je što se različite pesme dopadaju različitim ljudima, stvarno je širok dijapazon – ističe Nemanja Savić.

Naslovna pesma dobila je i spot, a bend će nove numere predstavljati publici "singl po singl i spot po spot".