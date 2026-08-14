MUZIKA U SUSRET DANU ŽENA: Željko Samardžić će novosađankama pevati najveće hitove (FOTO)
POP zvezda Željko Samardžić održaće veliki koncert 6. marta 2027. godine u hali "Spens" u Novom Sadu.
Biće to muzička noć u susret Danu žena, kada će publika imati priliku da uživa u njegovim najvećim ljubavnim hitovima i pesmama koje su obeležile njegovu karijeru.
Od prvih taktova očekuju se ovacije, aplauzi i horsko pevanje, a na repertoaru će se naći numere poput „Grlica“, „Sipajte, još jedan viski“, „Da me nije“, „Dobar dan tugo“, „Bože, čuvaj tu ženu“, „Ljubavnik“, „9000“, „Možda“ i „Nisi ti za male stvari“, kao i novije pesme.
- Novi Sad i njegova publika imaju posebno mesto u mom srcu. Radujem se susretu sa novosadskom publikom. Verujem da ćemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje i pevati u glas pesme koje su nas povezivale svih ovih godina - poručio je Željko za "Večernje novosti".
Sa 15 studijskih albuma i karijerom dugom više decenija, Željko Samardžić i danas puni dvorane širom regiona, a koncert u Novom Sadu biće još jedna prilika da publika zajedno sa njim proslavi muziku, ljubav i najlepše emocije.
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