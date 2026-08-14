"ALIJA JE NELSON MENDELA" Ovako je govorio Dino Merlin koji bi da peva u Kraljevu

Koncert je zakazan na kraljevačkom sportskom aerodromu, a organizatori peticije poručuju da žele da na miran način spreče nastup Dina Merlina.

- Alija Izetbegović je ustvari bio jedan - Nelson Mandela. Ceo život u zatvoru zbog ideala. Izašao je iz zatvora, ušao u rat, završio se rat i preselio. To je jedna tragična sudbina. Jedan čovek koji je imao tu misiju da stane na čelo svih nas koji smo ujedinjeni u tome da nam je načinjena nepravda - govorio je svojevremeno Dino Merlin svoj o Aliji Izetbegoviću, glavnom krivcu za krvavi rat u BiH.

U ratu u Bosni i Hercegovini (1992–1995) stradalo je, po nekim procenama 100.000 ljudi. Alija Izetbegović nikada nije odgovarao za ratne zločine.