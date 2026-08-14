Poznati

"ALIJA JE NELSON MENDELA" Ovako je govorio Dino Merlin koji bi da peva u Kraljevu

В.Н.

14. 08. 2026. u 16:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ČLANOVI Udruženja ratnih vojnih invalida i drugih boračkih udruženja iz Kraljeva danas su, kako su i najavili, na Trgu srpskih ratnika organizovali potpisivanje peticije protiv održavanja koncerta Dina Merlina.

АЛИЈА ЈЕ НЕЛСОН МЕНДЕЛА Овако је говорио Дино Мерлин који би да пева у Краљеву

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Koncert je zakazan na kraljevačkom sportskom aerodromu, a organizatori peticije poručuju da žele da na miran način spreče nastup Dina Merlina.

- Alija Izetbegović je ustvari bio jedan - Nelson Mandela. Ceo život u zatvoru zbog ideala. Izašao je iz zatvora, ušao u rat, završio se rat i preselio. To je jedna tragična sudbina. Jedan čovek koji je imao tu misiju da stane na čelo svih nas koji smo ujedinjeni u tome da nam je načinjena nepravda - govorio je svojevremeno Dino Merlin svoj o Aliji Izetbegoviću, glavnom krivcu za krvavi rat u BiH.

U ratu u Bosni i Hercegovini (1992–1995) stradalo je, po nekim procenama 100.000 ljudi. Alija Izetbegović nikada nije odgovarao za ratne zločine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DINO MERLIN NIJE DOBRODOŠAO: Počelo potpisivanje peticije protiv održavanja koncerta u Kraljevu

DINO MERLIN NIJE DOBRODOŠAO: Počelo potpisivanje peticije protiv održavanja koncerta u Kraljevu