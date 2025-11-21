Poznati

PREMINUO POZNATI MUZIČAR: Svet rokenrola zavijen u crno

В.Н.

21. 11. 2025. u 09:45

GARI "Mani" Maunfild, basista čuvenih bendova The Stone Roses i Primal Scream, preminuo je u 64. godini.

FOTO: Depositphotos

Vest je na Fejsbuku potvrdio njegov brat Greg, navodi Independent, dok uzrok smrti još uvek nije saopšten.

Maunfild  se priključio The Stone Roses 1987. godine, a nakon raspada grupe postao je važan član Primal Scream-a . U matični bend vratio se za seriju koncerata održanih između 2011. i 2017. godine.

Poznat po energičnom stilu i snažnom uticaju na britanski rok, Mani je ostavio dubok trag na muzičkoj sceni. Preminuo je gotovo dve godine nakon svoje supruge Imelde, sa kojom je imao blizance - Džina Klarka i Džordža Kristoferam, prenosi Tanjug.

