POZNATA INFLUENSERKA PALA S VRHA ZGRADE: Dajana preminula na licu mesta

V.N.

14. 11. 2025. u 15:02

POPULARNA nutricionistkinja i influenserka Dajana Areas preminula je nakon pada sa vrha zgrade. Dajana, koja je na Instagramu imala više od 200.000 pratilaca, preminula je u četvrtak ujutru, javlja Daily Mail.

Foto: Printskrin/Instagram

Prvo je oko 6.30 sa posekotinama po telu prevezena u bolnicu u „umereno teškom stanju“, prema navodima vatrogasne službe. Navodno je potom pobegla iz medicinskog centra i vratila se u stambeni kompleks u kom je živela.

Njeno telo je kasnije pronađeno u zajedničkom prostoru stambenog kompleksa Unique Towers u Kampos dos Gojtakazes, na severoistoku Rio de Žaneira, u Brazilu. Portparol bolnice Fereira Mačado potvrdio je da je Dajana napustila bolnicu bez odobrenja, a njeno telo je oko 12.30 prevezeno u Institut za sudsku medicinu u Kamposu. Policija istražuje uzrok njene smrti.

Dajana je na društvenim mrežama stekla armiju pratilaca, gde je delila sadržaje o zdravom životu, vežbama i uravnoteženoj ishrani. Takođe je učestvovala u nekoliko takmičenja u bodibildingu. Njena poslednja objava na platformi, postavljena pre pet dana, ubrzo je bila preplavljena porukama saučešća od fanova.

Jedan korisnik je napisao: „Ne mogu da verujem da te nema. Počivaj u miru, lepotice“. Drugi je dodao: „Žao mi je, više nećemo imati tvoj genij!“ Treći je komentarisao: „Za one koji nisu znali, Dajana nije bila samo lepa, sportistkinja i nutricionistkinja, ona je bila super mama i izuzetno pametna!“

(Kurir)

