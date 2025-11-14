POZNATA INFLUENSERKA PALA S VRHA ZGRADE: Dajana preminula na licu mesta
POPULARNA nutricionistkinja i influenserka Dajana Areas preminula je nakon pada sa vrha zgrade. Dajana, koja je na Instagramu imala više od 200.000 pratilaca, preminula je u četvrtak ujutru, javlja Daily Mail.
Prvo je oko 6.30 sa posekotinama po telu prevezena u bolnicu u „umereno teškom stanju“, prema navodima vatrogasne službe. Navodno je potom pobegla iz medicinskog centra i vratila se u stambeni kompleks u kom je živela.
Njeno telo je kasnije pronađeno u zajedničkom prostoru stambenog kompleksa Unique Towers u Kampos dos Gojtakazes, na severoistoku Rio de Žaneira, u Brazilu. Portparol bolnice Fereira Mačado potvrdio je da je Dajana napustila bolnicu bez odobrenja, a njeno telo je oko 12.30 prevezeno u Institut za sudsku medicinu u Kamposu. Policija istražuje uzrok njene smrti.
Dajana je na društvenim mrežama stekla armiju pratilaca, gde je delila sadržaje o zdravom životu, vežbama i uravnoteženoj ishrani. Takođe je učestvovala u nekoliko takmičenja u bodibildingu. Njena poslednja objava na platformi, postavljena pre pet dana, ubrzo je bila preplavljena porukama saučešća od fanova.
Jedan korisnik je napisao: „Ne mogu da verujem da te nema. Počivaj u miru, lepotice“. Drugi je dodao: „Žao mi je, više nećemo imati tvoj genij!“ Treći je komentarisao: „Za one koji nisu znali, Dajana nije bila samo lepa, sportistkinja i nutricionistkinja, ona je bila super mama i izuzetno pametna!“
(Kurir)
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)