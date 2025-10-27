SVAKA PESMA IĆI ĆE NJOJ, JER SAM NJENA BAKA: Dragana Mirković o unuci Kseniji i drugoj najlepšoj životnoj ulozi (FOTO)

FOLK diva Dragana Mirković pre nedelju dana, u ponedeljak 20. oktobra postala je baka devojčice Ksenije, čiji su roditelji njen sin Marko Bijelić i snajka Melani.

Foto: Miomir Milić

Pevačica je željno iščekivala rođenje unuke i nije krila radost što joj je dodeljena još jedna životna uloga.

- Toliko sam presrećna da ne znam kako da reagujem. Odavno nisam imala ovako važnu titulu u svom životu, posle majke, ovo je najvažnija titula u mom životu. Razmaziću je maksimalno – istakla je folk diva. Foto: Miomir Milić

Već u ovom trenutku Dragana razmišlja kako će teći komunikacija u unukom Ksenijom, ali kako je malena devojčica oslovljavati.

- Najiskrenije, ja bih volela da me zove baka jer sam ja tako zvala svoju baku, ali kako god me bude zvala, biću presrećna. Foto: Privatna arhiva

Draganina snajka Melna je Kseniju rodila na dan, kada je rođena i Draganina koleginica, takođe, legendarna muzička zvezda Lepa Brena. Ko zna, možda će devojčica biti isto velika zvezda.

- Naravno da smo se toga dana čule Brena i ja, uputile smo međusobno jedna drugoj čestitke. Zvala me je i čestitala mi je rođenje unuke i ja sam njoj rođendan, kao što svih ovih godina radim. Da li bih želela da moja unuka bude zvezda? Najiskrenije, kako bude rečeno. Nikada nisam želela da ni da moja deca budu javne ličnosti, ali kako bude zacrtano tako će i biti. Foto: Privatna arhiva

Rođenje unuke Dragani je ulepšalo život, a da je kompozitor istog časa bi joj posvetila pesmu.

- Ne mogu sama da napravim pesmu, a samo takva pesma bi bila zaista za nju. Tako da, svaka vesela pesma koju objavim biće posvećena njoj – zaključila nam je Dragana.

