TO MI JE PRAVO OTKRIĆE: Zdravko Čolić u muzičkoj akciji sa Tončijem Huljićem (FOTO)

MUZIČAR i kompozitor Tonči Huljić uradio je pemsu za pop zvezdu Zdravka Čolića koja će biti premijarno izvedena sledeće nedelje.

Foto: In magazin

Zdravko i Tonči ostvarili su dugogodišnju želju i pretvorili u stvarnost.

- Volim Tončija i zaista ga cenim u svakom pogledu. Kao čovek, on brine o svima. U poslednje vreme, otkako intenzivnije sarađujemo, stvarno se ponaša kao roditelj ili brat. Neverovatno, to mi je pravo otkriće, nisam to znao ranije jer nismo imali priliku da provedemo više vremena zajedno - rekao je Čolić.

I Huljić je bio pun reči hvale za njega:

- Ako nekome i nije bilo jasno zašto je Zdravko Čolić to što jeste toliko godina, zapravo decenijama, to je zbog te posebne energije koju osećaš i u studiju i dok se snima spot. Ta energija prosto izbija iz njega. Svi smo nekako oživeli, iako već znamo pesmu. Ta njegova energija prenela se i na mene, pa sam je pretočio u još nekoliko pesama.

Čola i Tonči poznaju se već četiri decenije, ali ovo je njihova prva saradnja, i obojica ne kriju oduševljenje zbog toga.

- Tonči je veliki autor, napisao je toliko pesama, to je pravo čudo, i bila bi šteta propustiti priliku da sarađujemo dok je vreme da ga "uhvatim" - istakao je Čolić.

Huljić je naglasio da je ova saradnja vrlo specifična, ali da ga istinski raduje.

- Vrlo su retki moji izleti da radim nešto izvan kruga izvođača za koje sam autor od njihove prve pesme. Ali ovde imaš osećaj kao da smo ceo život zajedno - zaključio nam je Tonči.

