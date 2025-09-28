"POGLEDAJ SINE OVE LEPOTE, SLUŠAJ ZVONA KAKO BRUJE..." Vasić podelio emotivnu sliku sa krštenja sina u Gračanici - "Ostvario Bog mi san..."

GLUMAC Milan Vasić juče je u manastiru Gračanica krstio sina Despota.

Foto: Instagram/milanvasic_official

Milan je danas na svom profilu na Instagramu objavio dirljivu fotografiju sa sinom koga podiže uvis u rukama, u pravcu Gračanice.

Ispod ove dirljive fotografije Vasić je objavio stihove koje mu je prijatelj napisao za ovaj poseban dan u životu njegove porodice.

"DOŠLI DANI SREĆE NAŠE,



DA U SVETOJ GRAČANICI,KRSTIM SINA NA KRSTOVDAN!SINE DESPOTE,POGLEDAJ SINE OVE LEPOTE,SLUŠAJ ZVONA KAKO BRUJE,KOSMET TI SE SINE RADUJE!MOG DETINjSTVA TU SU STAZE,RADOSNE SU MOJE SUZE,NAJSREĆNIJI MOJ JE DAN,KRSTIM SINA NA KRSTOVDAN", napisao je Vasić u opisu predivne fotografije.

Pojedine detalje ovog veoma emotivnog čina Vasić je juče podelio na društvenim mrežama.

