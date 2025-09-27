TREBA NAM POJAČANJE: Borko Radivojević sa novim ljudima stvara novu i oživljava staru muziku (FOTO)
ORKESTAR Borka Radivojevića, jedan od najangažovanijih na domaćoj i regionalnoj sceni, širi svoje redove za nove vokale.
Cilj je da se postojećem timu pridruže jedan muški i jedan ženski pevač. Borko Radivojević sada je raspisao audiciju: "Očekujemo vas u što većem broju, da stvaramo novu muziku i oživljavamo staru".
- Drage naše kolege, ovim putem želim da vas obavestim da smo moj orkestar i ja došli na jednu zanimljivu ideju, da uz naše stalne vokale dodamo još dva nova vokala. Jedan muški i jedan ženski - poručio je Borko.
Audicija počinje 29. septembra i trajaće do 5. oktobra, a pravo da se prijave imaju muški i ženski izvođači do 30 godina starosti. Prijave će se slati u vidu audio ili video snimka pevanja na broj telefona koji će biti objavljen na društvenim mrežama orkestra.
- Ono što mogu da kažem jeste da vas željno očekujemo, da se družimo, da pevamo, da sviramo, da stvaramo neku novu muziku, a da oživljavamo staru. I naravno, najvažnije od svega, da se lepo družimo uz muziku. Očekujemo vas u što većem broju. Prijavite se i vidimo se uskoro - dodao je Radivojević.
Kako se navodi, pobednici će postati stalni članovi orkestra, koji godišnje ima više od 100 nastupa.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
OSVEŽENjE NA MUZIČKOJ SCENI: Mladi umetnik Jakov Jozinović pomera granice (FOTO)
27. 09. 2025. u 17:25
SA VAMA SMO 20 GODINA: "Leksington" bend u Beogradu "završava" regionalnu turneju (FOTO)
25. 09. 2025. u 22:49
BUKTI RAT NA RELACIJI BUDIMPEŠTA-ZAGREB Sijarto Plenkoviću: Ti si lažov, hoćeš preko nafte da profitiraš od rata u Ukrajini!
ODNOSI između Mađarske i Hrvatske dodatno su se zaoštrili nakon što je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio Zagreb za ratno profiterstvo. Hrvatski državni vrh je u petak oštro odbacio optužbe, a premijer Andrej Plenković uzvratio je nazvavši Sijarta "izuzetno bezobraznim".
27. 09. 2025. u 12:25
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)