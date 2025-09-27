Poznati

TREBA NAM POJAČANJE: Borko Radivojević sa novim ljudima stvara novu i oživljava staru muziku (FOTO)

Dušan Cakić

27. 09. 2025. u 17:55

ORKESTAR Borka Radivojevića, jedan od najangažovanijih na domaćoj i regionalnoj sceni, širi svoje redove za nove vokale.

Foto: Privatna arhiva

Cilj je da se postojećem timu pridruže jedan muški i jedan ženski pevač. Borko Radivojević sada je raspisao audiciju: "Očekujemo vas u što većem broju, da stvaramo novu muziku i oživljavamo staru".

- Drage naše kolege, ovim putem želim da vas obavestim da smo moj orkestar i ja došli na jednu zanimljivu ideju, da uz naše stalne vokale dodamo još dva nova vokala. Jedan muški i jedan ženski - poručio je Borko.

Foto: Privatna arhiva

Audicija počinje 29. septembra i trajaće do 5. oktobra, a pravo da se prijave imaju muški i ženski izvođači do 30 godina starosti. Prijave će se slati u vidu audio ili video snimka pevanja na broj telefona koji će biti objavljen na društvenim mrežama orkestra.

- Ono što mogu da kažem jeste da vas željno očekujemo, da se družimo, da pevamo, da sviramo, da stvaramo neku novu muziku, a da oživljavamo staru. I naravno, najvažnije od svega, da se lepo družimo uz muziku. Očekujemo vas u što većem broju. Prijavite se i vidimo se uskoro - dodao je Radivojević.

Kako se navodi, pobednici će postati stalni članovi orkestra, koji godišnje ima više od 100 nastupa.

 

