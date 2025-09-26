ŽENA MI UZIMA DONJI VEŠ: Saša Kovačević jedan od gostiju na koncertu "Leksington" benda i progovorio na mnoge teme (FOTO)
"LEKSINGTON" bend večeras ima svoj drugi veliki koncert u Sava centru, a poznate ličnosti sjatile su se kako bi podržale svoje kolege.
Među prvima na koncert "Leksington" benda došao je Saša Kovačević sa partnerkom Zoranom.
Saša je otkrio kako gleda na potencijalni nastup na Evroviziji, ali i podelio detalje iz privatnog života, posebno o svojoj verenici, s kojom planira budućnost.
- Znamo se od naših početaka, bilo smo početnici, znamo se i iz klubova, dosta smo nastupali zajedno, čast mi je da imaju koncerte širom regiona - rekao je Saša.
- Što se Evrovizije tiče, ne dopada mi se šta se tamo propagira, nije nešto gde se pronalazim - rekao je on.
Na pitanje da li su mu bivše devojke nekada ukrale komad garderobe za uspomenu, pevač je odgovorio:
- Žena mi krade veš svaki dan, boli da nosi šire - rekao je pevač
