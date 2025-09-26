Poznati

ŽENA MI UZIMA DONJI VEŠ: Saša Kovačević jedan od gostiju na koncertu "Leksington" benda i progovorio na mnoge teme (FOTO)

Dušan Cakić

26. 09. 2025. u 22:00

"LEKSINGTON" bend večeras ima svoj drugi veliki koncert u Sava centru, a poznate ličnosti sjatile su se kako bi podržale svoje kolege.

Foto: Novosti

Među prvima na koncert "Leksington" benda došao je Saša Kovačević sa partnerkom Zoranom.

Foto: Novosti

Saša je otkrio kako gleda na potencijalni nastup na Evroviziji, ali i podelio detalje iz privatnog života, posebno o svojoj verenici, s kojom planira budućnost.

- Znamo se od naših početaka, bilo smo početnici, znamo se i iz klubova, dosta smo nastupali zajedno, čast mi je da imaju koncerte širom regiona - rekao je Saša.

- Što se Evrovizije tiče, ne dopada mi se šta se tamo propagira, nije nešto gde se pronalazim - rekao je on.

Foto: Novosti

Na pitanje da li su mu bivše devojke nekada ukrale komad garderobe za uspomenu, pevač je odgovorio:

- Žena mi krade veš svaki dan, boli da nosi šire - rekao je pevač

Fudbal
