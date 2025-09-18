KRALJ FOLKA ŽIVI KROZ PESME: U Šapcu priređen muzički spektakl u znak sećanja na Šabana Šaulića (FOTO)

GRAD Šabac je večeras još jednom potvrdio da pamti i poštuje svoje najveće umetnike.

Foto: Goran Jovanović

Na gradskom trgu, pred hiljadama posetilaca, održan je veličanstven koncert u znak sećanja na kralja narodne muzike – Šabana Šaulića.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, ovaj emotivni događaj pretvorio je trg u more emocija, pesme i sećanja, slaveći umetnika koji je svojom pesmom proslavio svoj rodni grad i ostavio neizbrisiv trag u istoriji narodne muzike.

Foto: Goran Jovanović

Uz orkestar Miše Mijatovića, publika je imala priliku da čuje neke od najlepših Šabanovih pesama, koje su izvodili njegovi prijatelji, kolege i naslednici: Ilda Šaulić, Ljuba Aličić, Hasan Dudić, Beki Bekić, Emir Habibović, Jovan Mihaljica, Nermin Handžić, Uroš Živković i Milica Milovanović.

Čaroliju večeri dodatno je upotpunila virtuozna harmonika Mirka Kodića, koji je godinama bio uz Šabana na sceni.

Foto: Goran Jovanović

Svaki izvođač uneo je deo sebe u interpretaciju pesama koje su obeležile decenije i postale deo kolektivnog pamćenja naroda. Atmosfera je bila ispunjena emocijama, smehom, suzama i aplauzima, dok su se ređale numere koje su generacije pevale i volele.

- Za našu porodicu Šaban je zauvek tu, kroz sećanja i pesme koje je ostavio. Dirljivo je i važno što ga i njegov rodni grad ovako čuva od zaborava. Šabac je bio deo njega, a on je zauvek deo Šapca - rekla je Gordana Šaulić za "Večernje novosti", zahvaljujući organizatorima i publici koja ne dozvoljava da se ime njenog supruga ikada zaboravi.

Foto: Goran Jovanović

Koncert sećanja održan je u okviru Malogospojinskog vašara, kada Šabac, od 14. do 23. septembra, postaje mesto okupljanja, veselja i bogate kulturne ponude. Ove godine, događaj je dobio poseban značaj upravo kroz sećanje na Šabana, čiji je spomenik postavljen 2022. godine na mestu nekadašnje autobuske stanice koji svakodnevno okuplja poštovaoce njegove umetnosti.

Jedan od kurioziteta večeri bio je kada je Ilda od umetnika iz Sapca Uroša Lukića na poklon dobila sliku oca.

Foto: Goran Jovanović

Cveće koje nikada ne izostaje kraj spomenika, večeras je zamenilo more svetala i pesme, koja se orila do kasno u noć. Publika, iz svih krajeva Srbije i regiona, još jednom je pokazala da Šaban Šaulić nije otišao, on i dalje živi, kroz melodije koje ne blede i ljubav naroda koju vreme ne briše.