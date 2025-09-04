NOĆIMA NISAM SPAVALA: DŽejla Ramović dobila glavnu ulogu u filmu (FOTO)
Mlada pevačica i pobednica „Zvezda Granda“ Džejla Ramović uplovila je u glumačke vode i dobila jednu od glavnih uloga u filmu „Pisma snova“, reditelja Harisa Dubice.
Film je nastao po istoimenom romanu Dubice i nosi snažnu poruku o važnosti očuvanja identiteta, kao i ohrabrenje mladima da ostanu i grade budućnost u Bosni i Hercegovini.
Haris Dubica je poznato ime u regionalnoj umetničkoj sceni, a publika ga pamti i kao reditelja brojnih muzičkih spotova najvećih zvezda, među kojima su Lepa Brena, Marija Šerifović i Dino Merlin.
Prve scene filma snimljene su u Cazinu, dok se filmska ekipa potom preselila u Sarajevo. Za Džejlu ovo iskustvo predstavlja poseban izazov i novu životnu stranicu.
- Septembar je u znaku novih početaka i izazova. Snimanje filma je zvanično počelo, a sa njim i moja prva uloga - poručila je Džejla za "Večernje novosti" i otkrila kako se snašla u novoj ulozi:
- Jako je uzbudljivo i jako zabavno. Ceo proces je mnogo lakši nego što sam mislila, iako sam osećala veliku tremu i odgovornost. Jedva čekam da projekat ugleda svetlost dana.
Džejla je otkrila i kako je došlo do saradnje sa Harisom i njene prve uloge u filmu.
- Haris me je pre čak 5 godina zvao i rekao mi da piše knjigu i da u glavnoj ulozi vidi baš mene. Bilo mi je jako drago jer zašto da ne, zašto ne otvoriti vrata i na tom polju? Ljudi sa kojima sarađujem na ovom projektu su jako divni. Imala sam tremu i brojne nepropaspavane noći u želji da sve bude okej. Jako sam srećna i ponosna - zaključila je pevačica za naš list.
Sudeći po prvim komentarima publika sa nestrpljenjem očekuje da vidi njen glumački debi i poruku koju će „Pisma snova“ poslati novim generacijama.
