USPOMENA KOJA GREJE DUŠU: Hanka Paldum i Azra Husarkić zajedno pevaju najemotivniju sevdalinku (FOTO)
KOD Hanke Paldum ponovo je oživela dragocena uspomena, video u kojem legendarna pevačica nastupa zajedno sa Azrom Husarkić.
Snimak je nastao davne 2016. godine, kada je Azra imala samo 19 godina, a njih dve su zajedno izvele jednu od najemotivnijih sevdalinki „Ko ti, kćeri, pokrade đerdane“.
Objava je podsetila publiku na poseban trenutak kada su se kroz muziku susrele dve generacije, a komentari obožavalaca jasno pokazuju koliko ovaj nastup znači: „Naša Hanka i njena naslednica“, „Melem za dušu“, „Divne devojke“ – samo su neki od oduševljenih reakcija.
Mnogi ovaj duet nazivaju pravim susretom generacija i potvrdom da sevdah i tradicionalna muzika nastavljaju da žive kroz nove izvođače. Fanovi veruju da bi ovakvi momenti mogli biti i najava buduće saradnje dve pevačice, što bi nesumnjivo obradovalo ljubitelje dobre muzike širom regiona.
