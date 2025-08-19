Poznati

USPOMENA KOJA GREJE DUŠU: Hanka Paldum i Azra Husarkić zajedno pevaju najemotivniju sevdalinku (FOTO)

Dušan Cakić

19. 08. 2025. u 21:45

KOD Hanke Paldum ponovo je oživela dragocena uspomena, video u kojem legendarna pevačica nastupa zajedno sa Azrom Husarkić.

УСПОМЕНА КОЈА ГРЕЈЕ ДУШУ: Ханка Палдум и Азра Хусаркић заједно певају најемотивнију севдалинку (ФОТО)

Foto: TV Alfa

Snimak je nastao davne 2016. godine, kada je Azra imala samo 19 godina, a njih dve su zajedno izvele jednu od najemotivnijih sevdalinki „Ko ti, kćeri, pokrade đerdane“.

Foto: TV Alfa

Objava je podsetila publiku na poseban trenutak kada su se kroz muziku susrele dve generacije, a komentari obožavalaca jasno pokazuju koliko ovaj nastup znači: „Naša Hanka i njena naslednica“, „Melem za dušu“, „Divne devojke“ – samo su neki od oduševljenih reakcija.

Mnogi ovaj duet nazivaju pravim susretom generacija i potvrdom da sevdah i tradicionalna muzika nastavljaju da žive kroz nove izvođače. Fanovi veruju da bi ovakvi momenti mogli biti i najava buduće saradnje dve pevačice, što bi nesumnjivo obradovalo ljubitelje dobre muzike širom regiona.

