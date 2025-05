NA PRAZNIK RADA, SA ZAVOJEM NA RUCI, U ULOZI TURISTE: Boban Rajović sa sinom obišao jednu evropsku metropolu (FOTO)

OD rasprodanog koncerta u areni “Zagreb”, sredinom aprila, pevač Boban Rajović kako i sam kaže, , ušao je u godinu jubileja, u kojoj slavi 25 godina postojanja na javnoj sceni.

Foto: Privatna arihva

Praznik rada mnogi ljudi, pa i javne ličnosti danas proslavljaju u krugu prijatelja, porodice , dok ima i onih koji rade, pa su vreme do nastupa iskoristili da obiđu mesto u kom imaju zakazani nastup, a folk zvezda Boban Rajović trenutno boravi u Berlinu.

- Toliko putujemo, evo na primer ja, koliko puta sam bio u Berlinu, a nikada ga nisam doživeo kao sada, kada imam priliku da detaljno obiđem svaki deo - rekao je Boban za "Večernje novosti" na početku razgovora. Foto: Privatna arihva

Poslednjih meseci, pevač je napravio određene promene u svom timu, pa je tako, Bobanova najveća podrška upravo sin Andrija, koji je preuzeo menadžerske i organizatorske poslove u pevačevoj karijeri, koji je i u ovom tretnutku ocu najveća podrška u poslu.

- Ne postoji bolji “prijatelj u poslu” od mojih najbližih ljudi. Ta odluka, došla je nekako prirodno, kada sam to predložio, čekao se odgovor sina, koji je prihvatio predlog. Mislim da će samo biti potrebno vreme na period adaptacije na ovaj posao i na način na koji funkcioniše. Svakako situacija da su roditelj i dete dobitna kombinacija u poslu nije novost, imamo nekoliko koleginica, koje su se odlučile da im baš glavni saradnik bude upravo sin - dodao je pevač koji nakon koncerta u areni Zagreb nastupa konstantno. Foto: Privatna arihva

Boban ima dva zakzana nastupa u Berlinu, gde je u međuvremenu, u slobodno vreme rešio da današnji praznik provede kao i većina. Ovoga puta u obilasku znamenitosti Berlina. Tokom obilazaka, Bobanu i sinu Andriji, podrška je bio Andrijin prijatelj. Pored ostataka Berlinskog zida, muški deo porodice Rajović. Kako je za sam kraj Boban otkrio, raduje se i povratku jer sprema nešto potpuno novo za svoju publiku. Foto: Privatna arihva

- Do kraja nedelje nastupam, malo ću do Danske da obiđem moje, a potom završavam jedan projekat, kojim planiram da u novom muzičkom ruhu, ispričam jednu priču koja traje već 25 godina - zaključio nam je Rajović i do kraja na ovu temu ostao mističan.