POZNATA turska glumica Deniz Čakir (43), koju je publika najčešće zna po ulozi Šah Sultanije u popularnoj seriji "Sulejman Veličanstveni", privedena je u okviru opsežne policijske istrage u Istanbulu.

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Istraga obuhvata sumnje na krivična dela povezana sa drogom i prostitucijom, a istanbulsko državno tužilaštvo izdalo je naloge za hapšenje ukupno 35 osoba.

Prema informacijama iz dostavljenog izveštaja, do jutra 25. novembra privedena su 23 osumnjičena, prenosi turski javni servis TRT Haber.

Među privedenima se, osim Deniz Čakir, navodno nalaze i druga poznata imena iz turskog javnog života, uključujući pevača i glumca Ozčana Deniza, glumicu Burdžu Ozberk, televizijskog voditelja Murata Džejlana, kao i preduzetnika Ibrahima Izzeta Ozilhana, člana uprave Anadolu grupe.

Slučaj vodi specijalizovano odeljenje istanbulskog državnog tužilaštva koje se bavi krijumčarenjem, trgovinom drogom i privrednim kriminalom.

Novi talas privođenja usledio je nakon analize zaplenjenih mobilnih telefona i drugih digitalnih uređaja, iskaza svedoka, kao i informacija dobijenih od poverljivih izvora.

Istražitelji proveravaju sumnje na trgovinu drogom, njenu nabavku, posedovanje i konzumaciju, kao i moguća krivična dela povezana sa prostitucijom.

Za sada nije poznato koje se konkretne sumnje odnose na Deniz Čakir, budući da tužilaštvo nije javno iznelo detalje o njenoj mogućoj ulozi u pomenutom slučaju.

Podsetimo, Deniz Čakir rođena je u Ankari, a televizijsku karijeru započela je 2004. godine. Veliku popularnost u Turskoj stekla je zahvaljujući ulozi Ferhunde u seriji "Kad lišće pada", koja joj je otvorila vrata brojnih novih projekata.

Godine 2013. pridružila se glumačkoj ekipi istorijske serije "Sulejman Veličanstveni", u kojoj je tumačila Šah Sultaniju, sestru sultana Sulejmana. Upravo joj je ta uloga donela međunarodnu prepoznatljivost, a serija je ostvarila veliki uspeh i među gledaocima u Srbiji i regionu.

Nakon toga nastavila je da gradi uspešnu karijeru u turskim televizijskim serijama, pozorištu i sinhronizaciji.

(Kurir.rs/Telegraf)