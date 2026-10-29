Republika Srpska

JEZIVA PRETNJA SRPSKOJ! Stigla poruka sa pozivom na džihad i likvidaciju hrišćana, Stevandić upozorava: Moramo biti budni!

P. Đurđević

29. 10. 2026. u 09:48

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NA ADRESU pisarnice Narodne skupštine Republike Srpske juče je elektronskom poštom stigla poruka preteće sadržine, u kojoj se, pozivajući se na džihad, traži „likvidacija svih krštenih ljudi” i prikupljanje novca i oružja za potrebe „Islamske republike”. Poruka sadrži i niz drugih međusobno nepovezanih zahteva, a njen autor se predstavlja kao pripadnik „džihada u BiH”.

ЈЕЗИВА ПРЕТЊА СРПСКОЈ! Стигла порука са позивом на џихад и ликвидацију хришћана, Стевандић упозорава: Морамо бити будни!

Foto: Kommersant Photo Agency/Sipa USA/Profimedia

Služba Narodne skupštine Republike Srpske prosledila je ovu poruku nadležnim organima Ministarstva unutrašnjih poslova na dalje postupanje, saopšteno je iz Kabineta predsednika NSRS.

U tekstu preteće poruke, naslovljene kao „zahtev za postupanje prema krštenom narodu”, između ostalog, stoji:

- Molim vas da obezbedite novac, toksine, alat za sakaćenje krštene dece i građana i, ako je moguće, njihovu smrt, kako bi izbegli viruse u nosićima poštenih i adekvatnih muslimana i sve potrebno za funkcionisanje džihada u Gradu Prijedoru i čitavoj islamskoj BiH...

Reagujući na ovo, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da Srpska mora da bude budna.

- Odmah smo uključili nadležne institucije Republike Srpske i MUP Republike Srpske će uraditi svoj posao. Svi se osećamo bezbedno i zaštićeno, s obzirom na to da je ovo jedna u nizu pretećih poruka - rekao je Stevandić.

Stevandić ukazuje da je u slučaju poruke očigledna inspiracija džihadom i Islamskom državom i da ovakve poruke pokazuju da Republika Srpska mora ostati budna.

On je rekao da onaj ko je uputio ovakvu poruku sigurno nije duševno stabilna osoba, ali da i takvi ljudi koji se bave terorizmom mogu da izvrše terorističke akte, prenosi Srna.

Stevandić ukazuje da se u pretnji poziva na klanje hrišćana i njihove dece radi, kako se to navodi, zaštite prava onih koji su „prinčevi islama”.

- Ne verujem da postoji ijedan racionalan čovek kod Bošnjaka ili bošnjačkih političara koji ovo neće osuditi i koji će se sa tim složiti, ali treba proveriti na osnovu čega ljudi dolaze na takve ideje - kaže Stevandić.

(Politika onlajn)

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