DRAMA U BANJALUCI: Na adresu Narodne skupštine Republike Srpske stigla alarmantna preteća poruka

NA ADRESU pisarnice Narodne skupštine Republike Srpske danas je elektronskom poštom stigla poruka preteće sadržine, u kojoj se, pozivajući se na džihad, traži „likvidacija svih krštenih ljudi“ i prikupljanje novca i oružja za potrebe „Islamske republike“.

Foto: Printscreen / Youtube / TOK TV

Poruka sadrži i niz drugih međusobno nepovezanih zahteva, a njen autor se predstavlja kao pripadnik „džihada u BiH“.

Služba Narodne skupštine Republike Srpske prosledila je ovu poruku nadležnim organima Ministarstva unutrašnjih poslova na dalje postupanje, saopšteno je iz Kabineta predsednika NSRS, prenosi RTRS.

- Molim vas da obezbedite novac, toksine, alat za sakaćenje krštene dece i građana i ako je moguće njihovu smrt kako bi izbegli viruse u nosićima poštenih i adekvatnih muslimana i sve potrebno za funkcionisanje džihada u Gradu Prijedoru i čitavoj Islamskoj BiH... - pisalo je, između ostalog, u tekstu preteće poruke naslovljene kao „zahtev za postupanje prema krštenom narodu".

(Sputnjik)

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