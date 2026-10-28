DODIK SE OGLASIO POSLE TERORISTIČKOG NAPADA U BEOGRADU: Užasnut sam onim što se dogodilo

PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik izjavio je danas da je užasnut terorističkim napadom na izraelsku Ambasadu u Beogradu i da pripadnik Žandarmerije koji je likvidirao napadača u samoodbrani zaslužuje zahvalnost celog srpskog naroda.

Foto: Tanjug/Srna/Nataša Čeremidžić

Dodik je istakao da Republika Srpska stoji uz Izrael, Srbiju i uz svakog čoveka koji je na liniji borbe sa ekstremizmom, fanatizmom i terorizmom.

- Pripadnik Žandarmerije koji je noćas napadnut sa dva noža, a napadača savladao i likvidirao u samoodbrani, zaslužuje zahvalnost celog srpskog naroda. Želim mu brz oporavak i punu snagu - istakao je Dodik.

Napomenuo je da ovo nije napad na jednu ambasadu već podsetnik da zajednički neprijatelji Jevreja i Srba nikada ne miruju.

- Isti novac, isti ideolozi, ista mržnja. Zato je naša solidarnost sa Izraelom trajna, iskrena i bez ograda.

Srbi i Jevreji dele istu sudbinu i istu borbu - i zato stojimo jedni uz druge, danas i uvek - napisao je Dodik na platformi Iks.

Maloletno lice, za koje se sumnja da je iz Šapca, napalo je sa dva noža pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao objekat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, uzvikujući "Alahu ekber".

Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača i tom prilikom je lakše povređen.

(Tanjug)