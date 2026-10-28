DODIK SE OGLASIO POSLE TERORISTIČKOG NAPADA U BEOGRADU: Užasnut sam onim što se dogodilo
PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik izjavio je danas da je užasnut terorističkim napadom na izraelsku Ambasadu u Beogradu i da pripadnik Žandarmerije koji je likvidirao napadača u samoodbrani zaslužuje zahvalnost celog srpskog naroda.
Dodik je istakao da Republika Srpska stoji uz Izrael, Srbiju i uz svakog čoveka koji je na liniji borbe sa ekstremizmom, fanatizmom i terorizmom.
- Pripadnik Žandarmerije koji je noćas napadnut sa dva noža, a napadača savladao i likvidirao u samoodbrani, zaslužuje zahvalnost celog srpskog naroda. Želim mu brz oporavak i punu snagu - istakao je Dodik.
Napomenuo je da ovo nije napad na jednu ambasadu već podsetnik da zajednički neprijatelji Jevreja i Srba nikada ne miruju.
- Isti novac, isti ideolozi, ista mržnja. Zato je naša solidarnost sa Izraelom trajna, iskrena i bez ograda.
Srbi i Jevreji dele istu sudbinu i istu borbu - i zato stojimo jedni uz druge, danas i uvek - napisao je Dodik na platformi Iks.
Maloletno lice, za koje se sumnja da je iz Šapca, napalo je sa dva noža pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao objekat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, uzvikujući "Alahu ekber".
Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani likvidirao napadača i tom prilikom je lakše povređen.
(Tanjug)
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